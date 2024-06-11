AI解鎖二千年不腐女屍容貌！「東方睡美人」漢代女子辛追「復活」

AI技術應用廣泛，考古都幫到手！湖南博物院早前透過AI建構，成功復原1具千年濕屍（經防腐技術令屍身保存得像初死模樣）的3D形象，並首度公開其真實面貌，分別為年約35歲及約50歲的形象，宛如真人重現！該遺體是二千多年前漢代不腐女屍「辛追」，於1972年在湖南長沙東郊的馬王堆一號墓中被考古學家發掘，出土時關節仍可活動、血管清晰可見，像剛下葬一樣，故被譽為「東方睡美人」，是全球已發現且保存時間最長的濕屍。



湖南博物院早前透過AI建構，成功復原二千多年前的不腐女屍「辛追」的3D形象，並首度公開其真實面貌。（新華社圖片）

湖南博物院早前宣布成功透過AI建構，復原湖南長沙馬王堆漢墓的辛追之真實容貌，並首度公開其年約35歲的全身坐姿模型，及約50歲的頭部形象。

團隊透過AI建構不同年齡層的辛追夫人虛擬樣貌，分別為年約35歲的全身坐姿版，以及約50歲的頭部形象。（新華社圖片）

湖南博物院院長段曉明指，辛追出土時外形完整，部份關節可動，全身潤澤，且皮下軟組織柔軟有彈性，推測年齡約50歲。他更指連屍體的眼睫毛、鼻毛、手指、腳趾紋都清晰可辨，惟當時面容已腫脹變形，故生前樣貌一直成謎。

辛追被掘出時屍體的眼睫毛、鼻毛、手指、腳趾紋都清晰可辨，惟當時面容已腫脹變形，故生前樣貌一直成謎。（網上圖片）

為了還原辛追真實樣貌，團隊透過已有的顱面X光片、現場近距離觀察及模型測量，計算出辛追的頭骨結構形狀和五官比例，並結合現代技術，進行反覆研究論證和細節微調，最終在年初完成辛追生前容貌雕塑。其後，團隊再透過AI建構不同年齡層的辛追夫人虛擬樣貌，分別為年約35歲的全身坐姿版，以及約50歲的頭部形象。

去年10月，湖南博物院在多年研究基礎上啟動辛追3D數字人專案。擬作最大限度還原辛追容貌，並邀請中國顱面復原專家袁中標加入，與國內外專家團隊參與該項目。袁中標指出，此次呈現的2版復原像製作，是根據對女屍頭部顱面關係近距離觀察測量，以及病理解剖報告和各種服飾妝容的權威史料記載等形成的。

袁中標表示，「辛追是西漢初期人物，病理解剖發現其體內有鞭蟲卵、血吸蟲卵等」，故推測她非貴族出身，而是農民，且是有破皮、擦傷或飲用沼澤湖泊生水的人，因此導致血吸蟲感染。他指辛追顱面長相上相對較普通，並非傳說中的「貴族美女」。此外，通過病理解剖發現辛追生前患有多種疾病，如冠心病、多發性膽石症等，所以在復原老年版辛追時還特地在容貌中賦予其一定病容狀態。

中國顱面復原專家袁中標表示，推測辛追非貴族出身，而是農民。（新華社影片截圖）

翻查資料，2024年正值是馬王堆漢墓完成考古發掘50周年，該墓穴除了出土近3,000多件珍貴文物外，一號墓穴的辛追夫人遺體更經歷逾二千多年而不腐，為現時全球已發現且保存時間最長的濕屍。

（綜合）