AI生成武則天+繁華長安太逼真惹微博熱議　網民仲以為係劇集預告

AI人物生成近幾年被廣泛用於各種照片影像的模擬。一名微博網友近日用AI還原武則天的樣貌，以及唐代服裝的細節、繁華的長安景象，精緻的細節引起熱議。不少網友直呼，「沒仔細注意還以為是哪部電視劇的預告呢！」



據《橘子文娛》上傳的一段影片中，時代背景為唐朝的上元燈節，整個長安籠罩在夜色下，百姓們被各式各樣的燈籠包圍。武則天的服裝細節一點也不馬虎，布料上的花紋顯得貴氣精緻。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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該段影片衝上熱搜，引起熱議。不少人大讚AI的還原技巧。也有人認為，作者是用現代審美去製作該影片，與武則天完全不像，「一張網紅臉」、「看不出哪裡有女帝的威嚴」、「這稱不上還原」。

還有人貼出先前一網友「云の設計雜談」用AI還原的歷史古人，其中包含，「光緒、高貴妃、康熙、王陽明、乾隆、朱元璋、朱棣、杜甫、趙禎」，超高還原度讓不少人直呼「讓這位大大來還原武則天吧！」

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