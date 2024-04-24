台灣學生拿AI繪圖奪美術比賽冠軍　網友列10大疑點：竟沒評審看出

居然沒有一個老師看出來？學生拿AI圖奪冠，最後被網友看出來了！是不是聽著就很離譜？



這是最近在臉書上鬧得沸沸揚揚的新聞，事情發生在中國台灣省，知名藝術學府復興商工校慶舉辦的「師生美展」中，林同學的這張《大鬧龍宮》拿下第一名。

展出後被學生看到質疑是用AI畫的，傳到網上後更是引發了廣大網友「斷案」，畫中出現了很多AI常規「毛病」，棒子扭曲、耳朵手部腳部扭曲變形等，繪圖的細節也不合理（點圖放大瀏覽）：

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發酵多日後，更是有網友去翻林同學的作畫視頻，發現他是AI繪畫的「慣犯」了。

而這次比賽的規則，明確指出是不能使用AI的，也就是說這個奪冠作品是違規操作，而評審沒有一個看出來了！

在校友和網友的「圍剿」下，林同學承認了創作過程借用AI輔助，校方也公佈取消了該生的得獎資格。

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但這並沒有平息「眾怒」，不少校友湧入學校的社群帳號留言：

「母校已經墮落了」

「美術老師和評審連有沒有AI都無法辨認，真的笑死」

「一堆業界的同行們輕而易舉就可以看出來的東西，身為美術搖籃的復興居然沒有一個老師質疑」

只能說，真的頗難評的，不知道你怎麼看AI奪冠事件？

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