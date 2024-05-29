人妻1年後再照大腸鏡　醫生驚呼︰又出現滿滿息肉　籲3招預防癌魔

預防勝於治療，民眾最好定期接受身體檢查。台灣有醫生分享個案指，有夫妻一起接受大腸鏡檢查，當中人妻去年已經做過，當時已有10顆息肉，今年再發現「大腸又出現滿滿息肉」，令醫生大感驚訝，提醒民眾任何食物包括保養產品切忌太多加工成份，而且未必需要吃太多保健食品，病人背景亦是非常重要，醫生不介意提供大腸鏡檢查，但必須是定期進行。



台灣胃腸肝膽科專科醫生吳宗勤提醒民眾，任何食物包括保養產品切忌太多加工成份，而且未必需要吃太多保健食品，民眾最好定期接受大腸鏡檢查。（facebook專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」圖片）

台灣胃腸肝膽科專科醫生吳宗勤在facebook專頁分享個案，日前有夫妻一起接受大腸鏡檢查，人夫煙酒不離身，所以有7顆息肉，至於人妻去年做過，當時超過10顆息肉，現時接受覆診，大腸出現多顆息肉，雖然全部息肉沒有超過1厘米，但由於只是相隔1年，所以吳醫生感到驚訝萬分。

吳醫生指出，當時向人妻千叮萬囑，「身體保養要以原型食物為主」，切忌太多加工，包括保健食品，而且「吃一種兩種勉強還說得過去」，不用吃過多保健食品。

人妻去年做過大腸鏡檢查，當時超過10顆息肉，現時接受覆診，大腸再出現多顆息肉，情況沒有太大改善。（示意圖/Getty Images）

吳醫生以大腸癌為例，外國研究建議45歲之前要做第一次大腸鏡，隨後留意有沒有息肉、息肉種類、有沒有家族病史。他又說，在台灣，45歲後一旦稍微有風險或症狀，腸胃科醫生不會拒絕安排大腸鏡，例如煙酒習慣、家族史、長期便祕、長期腹瀉、肥胖、糖尿病、血便、排便習慣改變，以及長期食外賣等，「只要找得到理由，我們都會盡力幫忙，只怕病人不願意做」。

吳醫生亦以台灣女藝人顧婕最近透露患第4期直腸癌為例，指對方目前57歲，如果滿50歲就開始定期每2年進行大腸鏡檢查，基本上都可以預先檢查到。

（facebook專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」）