斥巴士車長要求付足車資：玩弄乘客為樂　港男遭炮轟後結局反轉

乘坐公共交通工具，支付足夠車資是常識吧？惟最近卻有男網民發文，怒斥新入行的巴士車長以玩弄乘客為樂，皆因他們「好鍾意捉乘客入少幾毫子」，又指該些車長只是透過要求乘客付足車資，以彰顯車長權力。該番言論立即引來大批網民炮轟，後來樓主現身說法，解釋他其實是巴士車長，希望透過帖文驚惕那些沒有付全額車資的乘客，並引起公眾關注問題，直言「我唔介意做醜人俾你哋講，因為我每次捉啲客比少錢都俾客噴到一面屁」。



有網民發文，怒斥新入行的巴士車長以玩弄乘客為樂，皆因他們「好鍾意捉乘客入少幾毫子」，該番言論立即引來大批網民炮轟。（facebook圖片）

樓主於facebook群組「大埔人大埔谷」發文，並上傳1張照片，顯示一架71B路線巴士車門，被貼上1張告示，寫着「71B乘客必須繳付全額車資」、「成人$2.3」、「長者/小童$1.2」。他表示，發現現時新車長「好鍾意捉乘客入少幾毫子、玩弄乘客為樂」，稱自己有時身上沒有足夠零錢，而過往乘坐71B巴士時，一向只付2元，多數車長也不會多言，惟現在卻無不留情地要求付足車資，「就算我屋企人同朋友，搭71B都係畀$2.0，唔通你個個都捉，用嚟彰顯車長嘅權力？」。

樓主言論隨即引來大批網民炮轟，紛紛指他厚顏無恥，留言稱「下，入少錢仲聲大夾惡？」、「出糧出唔足睇下你嘈唔嘈」、「唔捉係人情，畀足係道理，唔好當老奉先得㗎」、「建議樓主畀唔足車費可選擇步行，促進血液循環」、「畀足車費係正常㗎喎，車長冇錯喎」、「$2.30 vs $2.00，畀少13%仲覺得理所當然」、「個個都好似你咁就X街啦，咁不如隨心，有幾多散子就畀幾多」。

後來樓主再度留言，表明自己的確是當事人，但不是乘客身份，而是巴士車長，希望能透過帖文掀起該區人關注相關問題。（示意圖 / 資料圖片）

不過，後來樓主再度留言，表明自己的確是當事人，但不是乘客身份，而是巴士車長，感嘆說「睇到咁多留言我就放心了……想借呢度睇下一般人會點睇，或者畀多啲人正視呢件事」。他續指，面對乘客不付全額車資問題，他曾與同事討論，但對方大多採「當睇唔到」態度，以免麻煩，較高層的人則認為不應該為了數毫子而影響車務運作。

他表示，每更駕駛71B路線「要踩20幾轉」，卻幾乎每次都有5至6人沒有付足車資，「我真係好攰，我做其他線唔會咁，係71B先咁多」，直言自己不介意做醜人發帖，或引來其他人斥責，「因為我每次捉啲客畀少錢都俾客噴到一面屁」，故希望能透過帖文掀起該區人關注。