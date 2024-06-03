最癲借錢黨！男女索錢食飯　厚面皮逼加碼$xxx　港女拒絕後續超慘

【借錢黨／請食飯黨】土瓜灣這「借錢黨」也太猖狂了吧？有港女於網上土瓜灣群組發文，指在土瓜灣浙江街惠康門口遇到一對「扮可憐」男女，女的裝作肚痛，又稱沒錢吃飯及坐車回廣州，向她借錢。樓主不虞有詐給予100元，詎料2人未有滿足，厚面皮要求加碼多100元，更死纏爛打要求樓主加微信。樓主續說，當她見到給錢後，對方「即刻好返」，驚覺被騙，遂發文提醒其他街坊小心。

帖文引來網民熱議，認為樓主有善心是好事，但不應被人利用善心。也有網民教如何應對「借錢黨」，「下次遇到任何要錢嘅，幫佢報警就已經足夠」。



有港女指，在土瓜灣遇到1對「扮可憐」男女，稱沒錢吃飯及坐車回廣州，向她借錢。（資料圖片）

該港女於Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，指她周二（5月21日）在土瓜灣浙江街惠康門口，遇到1對中年男女「扮可憐」，其中男方「肥肥哋」，女方則穿着白色上衣、化妝，裝作肚痛，並且表示「沒錢吃飯」和「沒錢坐車回廣州」，要求樓主給錢。

樓主不虞有詐，給予對方100元，沒想到2人仍未滿足，厚面皮要求「加碼」想多要100元，更死纏爛打要求加樓主的微信，「佢要我微信，我唔畀，佢死𦧲仲要多一百元啦！仲要死纏爛打」。

樓主續說，當她到給錢後，察覺到女方「即刻好返」，才醒覺被騙，大呻「中伏」，遂發文提醒其他街坊小心。

樓主不虞有詐，給予對方100元，沒想到2人仍未滿足，厚面皮要求「加碼」多給100元，更死纏爛打要求樓主加微信。（示意圖）

事件引來網民熱議，有人認為樓主有善心是好事，但不應被人利用善心，「有善心值得讚，不過錯咗方向。樓主下次小心啲 唔好畀人利用個善心啦」。也有街坊指曾遇過相關男女，「我都遇過佢哋呀，又係一男一女講普通話，話嚟香港旅遊，但冇錢食飯問我攞錢食飯」。

亦有網民教如何應對「借錢黨」，「下次遇到任何要錢嘅，幫佢報警就已經足夠」、「肚痛幫幫佢call白車或打999幫佢哋」、「而家搭車搭地鐵搭火車就算要返大陸，都有藍綠紅app可以用，使鬼借現金？」。