趕客？港男飲茶食點心　崩潰數2宗罪呻質素差 ：香港自己搞死自己

港人北上消費成風，本地飲食業面臨困境的問題備受關注。有港男於討論區發文大呻香港飲食業質素下降，稱他日前到某茶樓飲茶，發現食材質素十分差，包括「雪排骨冇味」、「鴨腳札有酸味」等，直指「香港真係自己搞死自己」。

帖文引來網民共鳴，感嘆「香港飲食業冇得救，一直挑戰客人的底線……趕人趕到逼人食自己」、「香港餐飲業真係唔抵幫」。也有網民歸因香港飲食業經營成本高，「有開餐飲業的老闆說，人工已佔開支四至五成，交租後，還有多少買食材呢？」。亦有網民認為各有喜好，不應唱衰香港飲食業，「我食過又冇咁差喎，應該你自己問題啫」。



有港男於討論區發文大呻香港飲食業質素下降。（《新精武門》劇照）

該港男於香港討論區以「香港真係自己搞死自己」，指自己近日到某茶樓飲茶，選叫多款點心享用，才發覺「香港飲食業材料差咗咁多」。

從樓主上載圖片見到，他點了蒸排骨、鴨腳札點心，但批評「雪排骨冇味」、「鴨腳札隻腳短同有酸味」。他又感嘆，晚市到另一間食店叫外賣，總價「七條野（約70元）」，卻沒有餐具提供，認為是「香港自己搞死自己」。

圖片見到，樓主點了蒸排骨、鴨腳札點心，但批評「雪排骨冇味」、「鴨腳札隻腳短同有酸味」。（香港討論區）

帖文引來網民熱議，「香港飲食業冇得救，一直挑戰客人的底線……趕人趕到逼人食自己」、「香港太多西店，加埋啲西服務」、「冇錯，香港餐飲業真係唔抵幫」、「所以而家我食中價貴價嘢就北上，留香港食返啲類似腿蛋飯，效外菜心就算」。也有網民歸因香港飲食業經營成本高，「有開餐飲業的老闆說，人工已佔開支四至五成，交租後，還有多少買食材呢？」、「香港租金＋人工佔咗70%，畀10%成本你食已經好有良心了」。

亦有網民認為各有喜好，不應唱衰香港飲食業，「我食過又冇咁差喎，應該你自己問題啫」、「整體質素差，但仲有好多好食餐廳，識搵仲有好多好嘢食」、「自己人工就識收香港價，但消費下下用大陸價去比，你試下收返大陸人工價先比較」、「不用講到全香港都差，香港飲食業冇得救，就是因為有你這樣的人，我每星期外出的飯，都很滿意」。另外，有人指香港食肆受法例所限不能向客人免費提供即棄餐具，故買外賣如沒額外付款，沒有餐具是很正常。