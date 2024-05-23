傳夫婦欲偷走停泊路邊電單車　見CCTV即物歸原位　真相其實係咁？

天眼直擊！馬來西亞有網民分享長約34秒片段，顯示有夫婦正駕駛電單車，經過某處時發現1輛無人看管電單車，丈夫上前打算騎走。正當他準備離開之際，妻子突然指向上方，示意有閉路電視正在錄影，男子回頭隨即露出尷尬笑容，默默將電單車物歸原位，並對鏡頭揮手道別；妻子則做出「畀心」手勢，裝作若無其事，引來網民爆笑。不過仔細留意片段，其實有列明「劇情演繹，請勿模仿」，相信是防盜宣傳影片。



印尼有夫婦欲偷走路邊電單車，下秒卻發現舉動全被閉路電視錄影。（FB「增江北區巴殺」影片截圖）

馬來西亞媒體報道，當地有網民於上周四（5月16日）在facebook群組「增江北區巴殺」上轉涉事影片，事發地點應為印尼。片中該對夫婦原本正駕駛紅色電單車，經過疑似住宅或店舖門前，發現1輛停泊路邊無人看管的電單車，丈夫頓時起貪念，下車走到電單車旁，待兩人環顧四周確定沒人注意後，丈夫便想將它騎走。

正當男子騎着電單車準備離開，妻子突然發現有閉路電視正在錄影，慌張上前拉着丈夫衣服並指向鏡頭，示意兩人舉動已全被記錄。丈夫抬頭驚見閉路電視，隨即露出尷尬笑容，唯有小心翼翼將電單車放回原地，並對鏡頭揮手道別；妻子則做出「畀心」手勢，裝作若無其事般。片段至此結束。

不過仔細留意片段左下方，其實有列明「劇情演繹，請勿模仿」，相信拍片者是為了教育他人不要因為一時貪婪而盜取他人財物，並指出所有舉動都會被「天眼」捕捉。有網民就讚揚片段宣揚觀念良好，認為加裝閉路電視能更有效緝拿犯人，以及阻止罪案發生。

（綜合）