全家都是賊！一家五口互相配合　7秒極速盜竊片瘋傳　店舖急尋人

【CCTV直擊】全家人都是賊？馬來西亞某商場店舖店主近日在Facebook發布閉路電視（CCTV）影片及截圖，見到有一家五口在互相配合下偷竊店內貨品，全程僅7秒，手法相當純熟。店主在網上尋人，促請對方現身付款但無果，已決定報警求助。

網民看過影片震驚，直斥離譜，「必須拼死抵抗這樣的惡劣行為，不然以後該怎樣出來做生意」、「做啲咁嘅事，知衰嘛！」、「一定要重判！」。



馬來西亞某商場店舖店主近日在Facebook發布閉路電視（CCTV）影片及截圖，見到有一家五口在互相配合下偷竊店內貨品，全程僅7秒，手法相當純熟。（CCTV截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，馬來西亞關丹East Coast Mall一家電玩遊戲店店主，上周三（4月10日）在Facebook發布閉路電視（CCTV）影片及截圖，指當日晚上6時35分，有1名長髮男子與家人在店內偷竊貨品，遂是在網上尋人，促請這家人在店方作進一步行動前返回付款。

根據店主上載的2段影片，1名身穿白色馬來服裝的長髮男子，當時與4名家人，包括3名少及1名婦女來到商店。其中1段影片見到，2名少年走到貨架前，其中1人取下貨架上遊戲機手掣，長髮男子與另1名少年到來會合，而長髮男接過手掣後，把脫下來的白色布裙掛在手腕遮掩，與家人離開。

另1段影片見到，其中1名少年站在貨架徘徊，長髮男子見狀帶同婦女一同走到貨架，並在少年及婦女掩護下，從貨架上取下1盒遊戲機電玩軚盤後轉身離開，僅花7秒就完成偷竊過程。而長髮男子和婦女，與少年分頭離開，免引人注目。

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影片引來網民熱議，直斥離譜，「必須拼死抵抗這樣的惡劣行為，不然以後該怎樣出來做生意」、「做啲咁嘅事，知衰嘛！」、「一定要重判！」。也有網民認為應即時報警，毋須給予「還款」時間，「報警是好事。做錯了事的人就該受到懲罰」。

店主發帖2天後，長髮男子與家人仍未返回付款，店主於是在上周五（4月12日）報警求助。