慘！新加坡組屋漏水現「室內瀑布」　牆身大水泡震驚全網：點住？

搬新屋本應是值得慶賀的事，但如出現嚴重問題，肯定令屋主頭痛不已！新加坡有業主於今年農曆新年（1月底）前搬進位於登加的預購組居（類似香港的居屋），但入住1星期後驚覺冷氣機漏水，牆壁更出現「大水泡」，情況令人震驚。屋主稱家裏裝有中央空調系統（Centralised Cooling System），事後已通知大金（Daikin）派員處理，從其拍攝的影片看到，門框近天花位置出現水柱，維修師傅要架起鋁梯用水桶接水，儼如「室內瀑布」。



而另1名組屋業主也反映新入伙的組屋單位冷氣突然漏水，同樣要用水桶裝水，雖然漏水情況其後已解決，但擔心物業如過了保養期，便需要自行承擔維修費用。



維修師傅架起鋁梯用水桶接水。（Facebook《聯合早報》影片截圖）

新加坡傳媒報道，任職幼稚園老師的陳女士於去年9月收到位於登加綠苑道的預購組屋鎖匙，裝修後於農曆新年前搬進單位，屋內安裝中央空調系統，惟入住僅1星期，冷氣機便開始出現漏水情況，連接房門與門框的天花板開始滴水，而另外一房間的冷氣也在滴水，已即時通知冷氣公司。

陳女士透露維修師傅在3月曾上門維修冷氣，不過漏水問題未有改善，牆壁也出現滲水，甚至形成「大水泡」。她提到因為天氣炎熱需要繼續使用冷氣，又指出水泡下方是開關按鈕，所以才迫不得已弄穿水泡。

到了4月份，維修師傅再次上門維修冷氣，根據陳女士拍攝的影片，看到住所牆壁鋪滿白色膠袋，師傅則架起鋁梯用水桶接水，情況猶如出現瀑布，而屋內的假天花亦被強行割開，露出電線和冷氣喉管。陳女士指出，師傅再次上門時曾打藥水泡沫阻擋漏水，花了約3天修復天花板和牆壁。

單位牆壁出現滲水，形成「大水泡」。（《聯合早報》圖片）

陳女士指雖然漏水情況其後終於解決，但她認為維修工程只是治標不治本，而且即使換了冷氣機零件，大門仍然見到有水印，她擔心屋內再次出現漏水，屆時她與丈夫恐怕又要請假來處理漏水問題。

陳女士大呻花費6萬新加坡幣（約34.6萬港元）裝修，結果卻是經常漏水，令她感到非常心痛，又害怕物業如過了保養期便需要自行承擔維修費用。

另1名住在新鎮田園彎（Plantation Crescent）5房組屋的葉先生也遇到同樣問題，指單位內的中央冷氣水管突然漏水，弄濕房間與客廳之間的通道。根據葉先生拍攝的影片，看到屋內地板略見水漬，房門上的天花板更不斷滲水，地下則放置2個大水桶接水。葉先生指經通報後已有人上門維修，漏水問題亦得到解決。當地能源公司指一直有跟進事件，並及時提供協助。

門框上不斷滲水，出現水柱儼如室內瀑布。（Facebook《聯合早報》影片截圖）

有網民批評現今的工程質素差，建屋水準大不如前，「現在的建築水準是一年不如一年」、「房屋愈來越愈貴，但就越愈來愈爛」、「承包商不達標」、「新入伙已不斷漏水，怎能住下去？」。亦有網民表示入住不久發現問題仍可以找承建商免費維修，一旦數年後才發現有問題就相當困擾。

（綜合）