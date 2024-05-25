iPhone被偷報復！因1事一家五口無辜被燒死　高中生與同黨被重判

美國有1名16歲高中生因iPhone被偷，於是利用「尋找我的iPhone」功能搜尋賊，可是出現的地址錯誤，男生跟隨搜尋結果上門放火燒屋，讓一家五口無辜枉死。同案另2名同黨已先後認罪，而男生早前達成認罪協議，將被重判入獄60年。



事發時16歲的凱文（Kevin Bui），為報復手機被偷，在1間民居縱火，造成嚴重火災。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於2020年8月5日，科羅拉多州丹佛的16歲凱文（Kevin Bui），和同齡的西摩（Gavin Seymour）及14歲的希伯特（Dillon Siebert），在1間民居潑灑汽油後點火，造成嚴重火災。

當時屋內有8人在睡覺，3人跳窗逃生，餘下5人慘被燒死，包含29歲屋主迪亞爾（Djibril Diol）、其23歲妻子阿賈（Adja）及1歲大女兒卡蒂賈（Khadija），而25歲親戚哈桑（Hassan）和她6個月大的女兒哈瓦（Hawa Beye）亦同喪命。

凱文利用「尋找我的iPhone」功能搜尋賊，可是出現的地址錯誤，他跟隨搜尋結果上門放火燒屋，讓一家五口無辜枉死。（GettyImages）

警方調查一度陷入停滯，最後要求Google提供火災發生前2周曾搜尋過失火住址的用戶名單，才能鎖定凱文與同黨。3人曾試圖掩蓋在網上的犯案痕迹，並曾在網路上搜尋有關火災和謀殺案判刑的相關資料。

凱文被捕後承認犯罪，透露縱火原因，指他的iPhone被偷，為了報復小偷，他和朋友透過「尋找我的iPhone」功能追蹤到事主的家，凱文和朋友更在行事前到服裝店買面具，當晚前往縱火犯案。然而這家人和他的iPhone偷竊案根本毫無關係，讓事主一家無辜喪命。

3人終在2021年1月被捕，希伯特在2023年2月認罪，被判處10年監禁；西摩在今年3月承認犯下二級謀殺罪，被判處入獄40年。而凱文近日和檢察官達成認罪協議，以60年監禁換取撤銷60多項罪名指控，將於7月2日接受正式判決。