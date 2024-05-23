驚見「Uber司機偷偷手淫」　後座澳洲女乘客嚇壞　立即這樣做自保

澳洲一名女子在繁忙時間搭Uber回家，沒想到司機竟然在前座掏出生殖器自慰。



雖然女子坐在後座，卻依然可以隱約看得到司機的私處和動作，當下也讓她嚇得不知如何是好。

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據澳洲新聞網（News.com.au）報導，26歲的泰拉（Tayla Pimlott）近期才鼓起勇氣接受媒體訪問，希望能夠讓其他女性提高警覺。

這起事件發生在2023年10月，當時泰拉是在繁忙時間，於阿得雷德市中心搭乘Uber，想不到繁忙時間和鬧區並沒有阻止司機做出猥褻動作。

原本泰拉坐在後座滑手機，但她餘光發現司機在晃動，仔細一看才知道司機脫掉褲子，拿出生殖器自慰。

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她嚇得動彈不得，心想自己會不會被強暴或載去奇怪的地方，不過泰拉還是趕緊傳訊息給媽媽和男友，也默默拍下影片當作報警的證據。

到家後因為媽媽就在門外等她，司機並沒有做出更誇張的舉動，泰拉立刻向警方報案，也向Uber官方回報。

警方於10月1日逮捕29歲的法澤利（Rahman Fazeli），男子承認犯行，被判處四周刑期，但他成功申請緩刑，也在繳納保釋金以後出獄。

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Uber強調接獲通知後就立刻刪除該名司機的使用權限，也會持續開發軟體中的安全功能，確保乘客和司機的安全。

不過泰拉說她之後都不敢再搭Uber，也到現在都還會因出門而擔心害怕。

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