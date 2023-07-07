旅行搭Uber注意　一原因「車資貴了545倍」　430元埋單變23萬

Uber、多元的士崛起的現代，出門不再只有傳統的士可以選擇，甚至價格也相對透明化，由此吸引大批客群，但看來一個不太廣為人知道問題，可能導致用家陷入麻煩。



美國一名抖音（TikTok）用戶透露，她到哥斯達黎加旅遊時6月29日搭乘Uber，竟因為刷卡設定為自動切換貨幣幣值，導致自己事後被收取近3萬美元（約23萬港元）車資，比原本的55美元（約430港元）多出將近545倍。

銀行稱是女網友的錯 因一設定被收545倍車資 點圖了解更多：

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根據《每日郵報》（Daily Mail）等外媒報道，帳號為「@dominique.xo.xo」的抖音用戶在影片中提及，自己日前到哥斯達黎加旅遊時，用手機叫了Uber並由刷卡自動扣款。

沒想到因為系統並未將貨幣類別從美元切換成科朗（哥斯達黎加幣），導致直接被刷出高達2萬9994美元的車資。

另一方面女子也在影片中秀出付款截圖，證實自己真的遇到烏龍事件。

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女子也透露，自己發現不對勁後馬上就聯繫了銀行及Uber客服，第一時間得到的回應卻只是雙方的互丟皮球，銀行方重申是「女子的錯」、解釋因為她在卡片上設定了旅行通知，導致任何刷卡消費都將跳過銀行所有的安全措施及政策。

而Uber客服則回應指稱是「銀行的錯」，並要求女子再自行與銀行協商。也正因為這齣插曲，不僅讓她無法提領現金，更被迫推遲後面的度假計劃。

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由於取消機票及後續的安排恐會損失更多錢，女子在等不到Uber及銀行回應的情況下，依舊得在「沒錢可用」的尷尬處境前往危地馬拉，就這樣省吃儉用撐了4天，才終於收到刷退成功的通知。

女子也以自身經驗提醒，出國刷卡千萬要注意貨幣類別。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】