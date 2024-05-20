日本黑的？3女遊客坐的士咪錶顯示3000円 司機稱要「乘3」收9000
撰文：聯合新聞網
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在知名觀光景點，各種服務的價碼有可能會經過調整，比其他地方還要再貴上一些。
雖然還算有一定合理性，但有時也會碰到不良業者，趁著觀光客不懂就獅子大開口，明顯意圖敲詐，需要多加留意。
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根據日本媒體「TRILL」報導，一位不具名的20多歲女性，大學時期曾和朋友共3個人，一起到熱海遊玩。
由於目的地沒有電車站，也趕不上巴士了，於是3人乾脆叫了輛的士來移動。
抵達目的地時，的士顯示車資為3000日圓（約150港元），於是3個人分別掏出1000日圓鈔票準備結帳。
沒想到的士的中年男性司機，卻突然表示這裡是觀光地，所以的士的價格不是合計3000，而是1個人就得付3000日圓，3個人合計9000日圓（約450港元）。
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3個人感到相當錯愕，但看到司機扳著臉孔，只能不情願地各自拿出3000日圓。
結果，司機這時突然表情一變，表示一切都只是開玩笑的，總共只要付3000就好。
雖然最終沒事，但這段過程嚴重影響三人遊玩的心情，即使現在想起這件事，還是覺得很噁心，認為差點就被敲竹槓了。
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