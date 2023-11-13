黑絲辣妹坐的士竟「車資肉償」任司機施淫慾　片段流出結局大反轉

近日內地流傳一段不雅片，一名穿著黑絲襪的女子疑似付不起13元人民幣的車資，竟然獻身肉償來抵，任由司機上下搓揉摸胸又摸腿。



事後司機被公司處罰停駛學習7天，他也寫下道歉信，而這段不雅片影片也意外流出。

竟為13元車資獻身肉償 事情鬧大後卻被揭另有隱情（點圖放大瀏覽）：

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據內媒報道，近日一段「的哥（計程車司機）猥褻無法付錢女乘客」的不雅影片在網上流傳，只見畫面中司機反覆詢問坐在車內的女乘客，付不起13元人民幣的車費該怎麼解決。

接著他竟邊問邊把手伸進女乘客的大腿，再往上摸胸，而這名黑絲妹則是看著手機並未反抗。

影片外流後震驚各界，引發社會強烈撻伐，認為怎能要人肉償車資。

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事後有記者聯繫到當事女乘客，她解釋其實影片是擺拍的，就是司機鬧著玩，本來想發給朋友看逗一下他們，怎料之後竟流傳開來，她表示：「這種行為確實不合適，所以當時拍了後我還罵了他！」

而當事司機也以手寫信寫下事發經過，他說：「我和朋友一起拍了一個影片，朋友在後面拍了一個我和女朋友的短影音，影片上有不文明的行為。經過公司教育學習，讓我認識到了這個事情的嚴重性，作為一個的士司機，不該發生這樣的事情，引以為戒。」

目前司機也已被公司處以停工學習7天。

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