黑絲辣妹坐的士竟「車資肉償」任司機施淫慾 片段流出結局大反轉
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
近日內地流傳一段不雅片，一名穿著黑絲襪的女子疑似付不起13元人民幣的車資，竟然獻身肉償來抵，任由司機上下搓揉摸胸又摸腿。
事後司機被公司處罰停駛學習7天，他也寫下道歉信，而這段不雅片影片也意外流出。
竟為13元車資獻身肉償 事情鬧大後卻被揭另有隱情（點圖放大瀏覽）：
+17
據內媒報道，近日一段「的哥（計程車司機）猥褻無法付錢女乘客」的不雅影片在網上流傳，只見畫面中司機反覆詢問坐在車內的女乘客，付不起13元人民幣的車費該怎麼解決。
接著他竟邊問邊把手伸進女乘客的大腿，再往上摸胸，而這名黑絲妹則是看著手機並未反抗。
影片外流後震驚各界，引發社會強烈撻伐，認為怎能要人肉償車資。
【延伸閱讀】台灣恐怖「的士色魔」趁女乘客酒醉 載至停車場洩淫慾 拍片分享（點圖放大瀏覽）：
+10
事後有記者聯繫到當事女乘客，她解釋其實影片是擺拍的，就是司機鬧著玩，本來想發給朋友看逗一下他們，怎料之後竟流傳開來，她表示：「這種行為確實不合適，所以當時拍了後我還罵了他！」
而當事司機也以手寫信寫下事發經過，他說：「我和朋友一起拍了一個影片，朋友在後面拍了一個我和女朋友的短影音，影片上有不文明的行為。經過公司教育學習，讓我認識到了這個事情的嚴重性，作為一個的士司機，不該發生這樣的事情，引以為戒。」
目前司機也已被公司處以停工學習7天。
【挖呀挖呀挖】燈位活春宮！後座男「痴漢式狂摸」女騎士影片瘋傳瘋傳「水晶纜車活春宮」台女掀裙跪地侍奉 官方溫提：地板透明的色狼遇着「肌肉理工女神」 非禮後果淒慘 女：抓鹹豬手我老手啦俄model爆內地工作恐怖事 變態男床底爬出非禮 驚得滯繼續扮瞓【他只是個孩子】台女遭小學男生非禮 再被怪獸媽斥「眼神差」露肩女地鐵被男童狂摸屁股 男童爸竟這樣回：妳屁股太香我也想摸
延伸閱讀：
消失2年！「鄉民女神」震撼宣布已婚懷孕5個月：抱歉讓大家嚇到
【本文獲「TVBS」授權轉載。】