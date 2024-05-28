隔籬同事好臭！運動後即返公司　濃烈汗味超難頂　網民獻計咁做

身體發出汗臭，隨時影響他人！日前有女生在討論區發文大呻，指公司鄰座男每朝運動後才返回公司，身體散發着汗臭，「喺佢附近真係好明顯有陣汗味」，但對方疑不自覺有汗臭，她卻要忍受整天，即使戴上口罩也聞到，「佢一行過都會聞到」，故希望對方正視問題，無奈問：「如果係你哋會點樣同呢個男同事表達件事？」



不少網民提出意見，「直接同佢講」、「電郵同老闆講」、「送啲濕紙巾畀佢」，亦有網民不解公司為何能夠容忍汗臭，笑言她應該辭去工作。



有女生在討論區發文大呻，指公司隔籬位男同事的汗味大，讓她感到難受。（示意圖 /《藍色海洋的傳說》劇照

樓主在香港討論區以「隔籬同事好大陣汗味，點幫佢好？」為題發帖，表示鄰座男同事每天跑步後才回公司，但汗味很濃烈，在附近經過也聞到，「要由9點聞到6點有啲難頂」。樓主質疑對方不自覺有汗臭，她坦言有時返到公司會戴上口罩，但仍無法阻擋臭味，當對方走近便嗅到。

樓主強調不是想嘲笑同事，只是希望對方能正視汗臭問題，讓她在公司可以呼吸清新空氣。她指朋友建議向對方贈送止汗劑，或向HR反映，待公司轉達；惟樓主似未有定案，故詢問網民意見。

樓主強調不是想嘲笑同事，只是希望同事能正視汗臭問題。（示意圖 / GettyImages）

計多網民留言提出意見，有人認為樓主應直接向對方反映有汗臭，或者電郵上司表達意見，直指汗味臭真係難頂；亦有網民表示可以向對方贈送大量濕紙巾、止汗劑等護膚用品，「當你收到超於2支止汗劑有什麼想法」。不過，有網民指責公司能夠容忍汗味大的同事，笑稱她應該辭去工作。

（香港討論區）