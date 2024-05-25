美孚陌生阿姨圖開屋企電子鎖　港女起疑開門問點解　網民熱議身份

如果有陌生人想打開住所大門， 住戶理所當然提高警覺。有住在美孚新邨的港女表示，日前有「阿姨」嘗試打開其住所電子鎖，於是開門詢問「阿姨」所為何事，「阿姨」自稱負責清潔，但不慎找錯地方。港女見到「阿姨」持有本記事簿，未知目的，提醒大家小心。

網民紛紛討論，有人認為是上門服務的「鐘點清潔姐姐」，指「阿姐第一次（嚟美孚新邨）搵錯……清潔姐姐仲係用簿仔記低客人資料同工時」；亦有網民認為應小心為上，「點都好……要報管業處，要求佢責成保安嚴謹啲，唔好畀陌生人入大廈，起碼都要登記」。



樓主住在美孚新邨，有一日發現有「阿姨」嘗試打想其家中電子鎖，於是開門詢問「阿姨」所為何事，「阿姨」自稱負責清楚，但不慎找錯地方，樓主未知真假。（示意圖/資料圖片）

樓主日前在facebook群組「Mei Foo 美孚」表示，自己住在美孚新邨1期，有一日正當從住所趕返工時，發現有「阿姨」嘗試打想其家中電子鎖，樓主起疑透過防盜眼，留意到是1名「阿姨」所為，於是開門詢問為何試圖開門，對方聲稱「搵錯，（有人）約咗（佢做）清潔」，隨後離開。

樓主質疑「清潔阿姨會去開人個鎖咩？」，同時見到對方持有本記事簿，不知有何目的，提醒街坊「無論真假，大家小心門戶」，並會通知保安員。

帖文引來網民熱議，有人估計是上門服務的「鐘點清潔姐姐」，「有可能（屋主）係將個一次性密碼畀咗鐘點姐姐，所以姐姐自己開門」、「阿姐第一次（嚟美孚新邨）搵錯……清潔姐姐仲係用簿仔記低客人資料同工時」。也有網民認為要小心為上，「應該報警」、「前排都試過聽到有人㩒我個電子鎖，但我唔敢開門，第二日即時打去管業處」。

（facebook群組「Mei Foo 美孚」）