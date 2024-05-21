有臭狐看耳朵就知？98%「狐仙」有這特徵　醫生建議4方法改善體味

天氣炎熱流汗多，有人身體會出現狐臭味，令人相當尷尬。台灣皮膚科醫生指出以下因素「更容易產生狐臭」，包括有濕耳垢、青春期後、家族遺傳及生活習慣等影響，又指有狐臭困擾者，超過98%都有濕耳垢，所以「看耳朵就知道」。想與汗臭味說再見？醫生建議4個改善方法，要保持清潔、改變飲食、剃毛並善用止汗劑，另外也可透過治療消臭。



臭狐問題可能會令人很尷尬。（《藍色海洋的傳說》劇照）

萬芳醫院皮膚科主治醫師生沈孟暵在Facebook專頁指出，人體的汗腺分布於全身的小汗腺，以及腋下與私密處的大汗腺（又稱頂漿腺）。當腋下流汗時，大汗腺分泌的汗液經由表皮細菌的分解，會散發出強烈異味。而隨着青春期荷爾蒙刺激，頂漿腺發達者會開始飄散出臭味，以致腋下濕濕黏黏，讓衣服沾染黃色汙漬，令人尷尬。

有濕耳垢、受青春期後、家族遺傳及生活習慣等因素，會較易有臭狐。（GettyImages）

至於哪些人容易有狐臭？沈孟暵醫生指男女比例上差不多，有狐臭困擾的人，超過98%都有濕耳垢。而根據台灣臨床經驗，有濕耳垢者，有70至80%有狐臭問題。

此外，隨着青春期開始，這股味道會越來越明顯，年齡也是影響因素之一。狐臭也和遺傳有關，一旦父母都有狐臭，子女有臭狐的機率為60%至80%，若其中1人有狐臭，其子女的機率則降至50%。另外，狐臭和飲食以及精神狀態和腋下毛量也有關。

流汗後確實清洗、擦乾；換上乾淨的衣服，可以降低異味。（GettyImages）

沈孟暵分享4種可改善狐臭的方法：

1．保持清潔：流汗後確實清洗、擦乾；換上乾淨的衣服，可以降低異味。

2．改變飲食習慣：會活化皮脂腺、頂漿腺的食物如肉類、乳製品切勿攝取過量；增加富含膳食纖維的蔬菜比例，有助改善異味。

3．剃毛：保持腋下清潔，可以防止汗水、細菌附着。

止汗劑可以抑制汗水，讓異味不容易出現。（資料圖片）

4．止汗劑：可以抑制汗水，讓異味不容易出現。但要注意可能會導致接觸性皮膚炎或是毛孔阻塞造成毛囊發炎。另外，有傷口時（如除毛後的傷口等）不可使用。而最佳使用時機是在睡前、肌膚乾燥時，不宜在大量流汗後使用，也不應過量，如有刺痛等情形應馬上停用並就醫。

有濕耳垢、受青春期後、家族遺傳及生活習慣等因素，會較易有臭狐。（GettyImages）

若以上方法無法消滅狐臭，沈孟暵建議可進一步透過手術等治療，包括磁波熱能除汗術、螺旋刀刮除術或肉毒桿菌注射。他表示，狐臭的治療方式很多，患者須與醫師做充分的討論，無論是哪一種治療，都有復發機率，因此選擇自己可接受的方式，並保持良好的生活習慣才成功擺脫臭狐。