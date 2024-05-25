3歲女獨留在家！爬出2樓陽台哭喊「媽媽」墮樓　6鄰居拉帆布救人

廣東發生女童墮樓驚險意外。事發時3歲女童被獨留在家，而媽媽則出去接長女放學回家，幼女在屋內見不到媽媽，因而爬出2樓單位陽台連聲哭叫「媽媽」，驚動樓下鄰居婆婆，她拼命呼叫勸阻女童，見女童搖搖欲墜時，一度伸手想接住。其後多名鄰居聞聲趕至，臨急生智下就地取材，取出膠帆布當作「救生布」，合力張開拉着，未幾女童墮下，幸由眾人用「救生布」接住，最終沒有受傷。救人過程被拍下，上載至網上後被瘋傳。



事件引來媒體報道，網民批評家長疏忽照顧，「每起事故的背後都有一個缺乏責任感的家長」、「危險是瞬間之事，不是每個危險都能化險為夷」。



鄰居婆婆在樓下抬頭觀察，此時傳出女童聲音不斷呼喊「媽媽」。（網上影片截圖）

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涉事影片長約1分鐘，可見1名婆婆正在大廈地下抬頭觀察，此時傳出女童聲音不斷呼喊「媽媽」，婆婆不停指示女童返回安全位置，但懷疑女童做出危險舉動，婆婆一邊呼救，一邊走前，甚至伸出雙手想拉住女童。婆婆同時呼叫其他人前來幫手，其間1部手機跌落，直墮樓下1輛私家車的車頭冚，相信女童是手滑跌落手機，令事件更加驚險。

此時，多名鄰居聞聲趕至，有人就地取材取出膠帆布，連同最初揭發事件的婆婆，共有6人合力張開膠帆布，女童隨即墮樓跌落「救生布」，有男鄰居上前抱起女童，眾人連聲安慰。

男鄰居抱起女童，眾人連聲安慰。（網上影片截圖）

影片內容引來媒體報道，指出事件發生在廣東陽江1個2樓單位，涉事女童目前3歲，其羅姓父親接受訪問時表示，妻子當時外出接長女放學回家，幼女獨自爬到陽台，幸有鄰居救人，幼女「沒什麼事」。

網民紛紛大讚鄰居「好及時啊，這些人就是這孩子的救世主」，同時批評涉事家長行為魯莽，險釀成悲劇。

（綜合）