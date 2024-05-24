尖沙咀4大媽圍住法拉利打卡　坐車頭冚翹腳狂影相　網民笑：刑毀

喜歡跑車並非男士專利，女士都會為名車着迷！網上近日流傳數張照片，顯示有1輛法拉利跑車停泊在尖沙咀亞士厘道街頭，有4名大媽先後圍住名車，部份人互相拍攝，甚至坐在車頭冚上翹腳擺姿勢，上載相片者呼籲「車主快返」。多名網民笑言「報警！刑毀」、「車主返嚟一齊影」、「企車身側邊都話，坐上去影」，更有人認得涉事跑車的真正車主，笑問對方「車頭冇事呀嘛？」。



白衣大媽公然坐在法拉利的車頭冚上翹腳拍照，狀甚享受，仿似跑車是由自己擁有。（facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

有網民先後在facebook群組「馬路的事討論區」上載3張相關圖片，可見現場是尖沙咀亞士厘道30號對開路邊，見到1輛法拉利跑車停泊，其中2張分別是身穿白色上衣和粉紅色連身裙的大媽，互相為對方連同跑車拍攝單人照，白衣大媽更公然坐在車頭冚和翹腳，表現得旁若無人，仿似跑車由她擁有，餘下1張相信是途人拍攝，只見紅衣大媽同樣坐在車頭冚和翹腳，旁邊有站着另1位碎花裙大媽似在為她拍照。

上載者表示「即時亞士厘道！車主快返」，多名網民笑言「法拉利啲鋼水好硬頂得住」、「我覺得被人影吓冇所謂，阿姐影還影唔好坐」、「大媽果然識貨」、「報警！刑毀」，更有人認得涉事車主，留言笑問對方「車頭冇事呀嘛？」。

（facebook群組「馬路的事討論區」）