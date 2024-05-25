巴士大媽手拉車霸通道　絆倒乘客後續更衰　網民轟自私教1招對付

巴士乘客理應保持通道暢通，方便其他人出入。有港女在網上發帖，指日前乘搭巴士時，見到1名大媽坐在下層近通道的座位，卻將手拉車橫放在通道近車門位置，司機開車之際，樓主經過時不慎撞跌大媽的手拉車車蓋，因而被對方怒瞪，其後另1名男乘客亦被拉車絆倒，但大媽「完全冇諗住拉埋架車畀人行過」。其他乘客經過手拉車時只好側身遷就，對方最終在柴灣興華（二）邨下車。港女認為其實大媽應將手拉車放入其座位內前方位置，強調無意公審，但希望對方可以改善，以免令其他乘客受傷。



網民紛紛斥該大媽自稱，但認為有方法可對付，「直接叫佢放入啲，再唔係咪同司機講，等司機叫佢做」、「阻塞通道係錯」、「首先善意提醒，唔理會就去同車長講，提佢唔好阻礙通道」。



大媽坐在下層近通道的座位，卻將手拉車橫放在通道中間，近乎霸佔整條通道，結果有乘客被絆倒。（facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

樓主在facebook群組「柴灣人柴灣事」上載照片，顯示大媽坐在下層近通道的座位，將手拉車橫放在通道中間，手拉車近乎霸佔整條通道，其他乘客經過時，相信要側身遷就才能通過。

樓主表示自己通過手拉車時，亦需要「攝車罅」，但當時剛好開車，她的撞跌手拉車車蓋，即被大媽瞠目怒視。由於巴士正在行駛，過程比較危險，所以樓主都不想為她拾回車蓋；而另1名男乘客同被手拉車絆倒，其他乘客亦要「攝車罅」或跨過去。

雖然明顯對其他乘客造成阻礙，但大媽由始至終都沒有放好手拉車，最終在柴灣興華（二）邨下車，估計住在附近。樓主認為「其實可以將架車放喺前面」，並不影響大媽繼續安坐，同時不會阻到其他人，呼籲如果街坊是該名大媽的親友或認得有人使用同款手拉車，提醒對方「要有返少少公德心」，手拉車可以放在巴士內，「但要好好安置好佢，唔好阻到其他人行入後面坐或落車」，否則容易跌傷。

多名網民分享遇過類似經歷，批評大媽和其他人的同類行為「太自私，冇諗過會阻到其他人」，建議通知車長處理。

（facebook群組「柴灣人柴灣事」）