真黑毛豬？外賣沙嗲三寶　豬皮驚現密集黑毛髮　網民嚇窒：毛管戙

面對如此「黑毛豬皮」，相信食客必定胃口盡失！日前有港男於牛頭角某餐廳點叫外賣，其中1份是沙嗲三寶，不過當他打開外賣盒時，發現裏頭的牛柏葉、魷魚根本未有煮熟，最令人難以理解的是，豬皮表面竟然有大量密集且呈深黑色的毛髮，看上去更有點像人體毛髮，故揶揄「真係犀利，真係黑毛豬嚟」。帖文惹來網民熱議，有人直斥離譜「佢係咪當人盲㗎」、「點解咁樣都可以出俾人」，但更多人表示不安，「密集恐懼」、「見到都毛管戙」。



有港男點叫沙嗲三寶，驚見豬皮表面有大量密集，且呈深黑色的毛髮。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

樓主於5月24日（周五）在facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」上傳多張照片，指他光顧牛頭角某餐廳點叫外賣，當時合共點叫3樣菜色，其中1個是沙嗲三寶。惟當他看見沙嗲三寶的豬皮時，不禁嘲諷是高級食材，「真係犀利，真係黑毛豬嚟」，又揶揄「真係有服務，有質素嘅餐廳」。

從他上載收據所示，他點叫秘製沙嗲牛肉雙燶邊蘭王蛋飯，以及美極牛肉鬆松子炒飯，並以40元加購跟餐小食「沙嗲三寶」。當他打開沙嗲三寶的外賣盒，發現裏頭不但沒有沙嗲汁，其他餸菜例如牛柏葉、魷魚等食物根本未有煮熟，最令人詫異的是，白色豬皮表面竟然有大量密集且呈深黑色的毛髮，著實令人覺得嘔心。

樓主之後亦有貼出其他食客於網上平台分享的圖片，只見當時客人同樣點叫「沙嗲三寶」，不過外觀可以說是截然不同，牛柏葉和魷魚等都已煮熟，表面亦有淋上沙嗲汁，並加以蔥花作點綴，看上去令人頗有食慾，難以想像和樓主所點叫的是同一餐廳出品。

樓主貼出其他食客食評圖片，對比其點叫沙嗲三寶，外觀可謂是差天共地。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

帖文一出，許多網民震驚不已直斥離譜，「密集恐懼」、「見到都毛管戙」、「寧願捱三餸飯」、「佢係咪當人盲㗎」、「點解咁樣都可以出俾人，除咗玩X老細，我搵唔到第二個原因」、「沙嗲喺邊？係咪要自己加工」、「呢間嘢唔掂，上次買咗個原條鰻魚炒飯，炒飯又無味嘅，條鰻魚又凍又硬」。有人就笑稱是「黑毛豬皮刺身」，「咁似胳肋底毛，用蜜蠟脫毛嗰種」、「幫塊皮打Laser（激光），脫咗毛就食得」。

（FB「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」）