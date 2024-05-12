外賣肉羹驚見原隻曱甴　老闆接投訴咁回應　食客怒：誰敢再去吃？

食物安全當然會引起民眾關注，惟台灣日前有食客於網上發文，指其到新北市1間知名小吃店外賣購買1份用透明膠袋裝載的肉羹，驚見內裏竟藏着原隻大蟑螂，嚇得她馬上向老闆反映。可惜對方態度冷淡，僅表示「要退錢還是換一碗？」，之後未見將整鍋湯倒掉重煮，打算繼續售賣給其他客人，她不禁直斥「拜託！誰敢再去吃？」。



網民看照片後大感嘔心，同時對老闆處理手法極為不滿，「整鍋都有蟑螂的感覺」、「看樣子老闆已經習慣了」。有曾光顧的客人指出，涉事餐廳過去已被爆出環境不佳問題，「很久沒買，之前有一次外帶回去給家人吃，大家吃了都烙賽（腹瀉）」。



台灣有食客光顧當地某知名小吃店，外賣1份肉羹時發現內藏原隻大蟑螂。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，當地有民眾在facebook群組「汐止集團」發文，大呻日前光顧新北市汐止區1間知名小吃店，指控老闆不只態度差，而且衛生狀況欠佳。事緣她外賣1份肉羹，不過拿上手驚見裏頭有隻完整蟑螂，從其上載照片可見，樓主拿着以透明膠袋盛載的羹湯，驚見原隻大蟑螂，着實令人想吐。

不過，當樓主向老闆反映時，對方表現冷淡，僅詢問「要退錢還是換一碗？」，之後沒有將整鍋羹湯倒掉，貌似打算繼續售予其他客人，令樓主崩潰喊話「拜託！誰敢再去吃？」。樓主補充，該食店或許是生意太好緣故，所以沒有很注重衛生問題，「店內環境有一股怪臭味」。

樓主向老闆反映發現肉羮有蟑螂後，發現對方沒有將整鍋羹湯倒掉，疑想繼續售予客人，故崩潰稱「拜託！誰敢再去吃？」。（網上圖片）

事件引來網民直呼嘔心，又批評老闆的處理手法，「這大隻的清楚到需要打碼，這會有陰影」、「整鍋都有蟑螂的感覺」、「對老闆來說，你的命不如一碗羹的錢重要。老闆還會覺得你故意找麻煩」、「看樣子老闆已經習慣了」、「我一定吼老闆」，又嘲諷稱湯羹裏有滿滿蛋白質，「中大獎了」、「老闆表示：『這是湯頭好喝的秘方』」。

亦有曾光顧的食客分享「中伏」經歷，「很久沒買，之前有一次外帶回去給家人吃，大家吃了都烙賽（腹瀉）」、「終於被爆了啊！我之前也遇過一次在店內吃，沙茶醬剛要挖，就發現躺1隻超大蟑螂。跟老闆說他只默默收下去，之後再也不去了」。

（綜合）