DSE考6分│28歲地產文員辭職　憂學歷差難再做文職：認命做苦力？

經濟環境轉差，許多人都可能要經歷離職再搵工的困境，早前1名28歲打工仔在討論區發文，稱DSE只考獲6分，畢業後在家做了1年「廢青」，後來經朋友介紹到地產公司任職文員，至今已達8年。惟因今年初開始公司生意差，他被迫轉半職，後來更明言安排他轉為自僱人士，將沒有勞工保險且收入大減，他最終決定辭職。樓主慨嘆自己多年來從未正式求職，對市場環境一無所知，擔心學歷低無人願意聘請他，慨嘆「難唔難搵返文職工定係要認命做苦力」。



不少網民鼓勵樓主積極面對逆境，表示進修能改變命運，未來可從事高收入且相對穩定的工作，認為這是難得機會重新規劃自己的事業；不過，亦有網民質疑樓主不思進取，才墮入事業低谷。



28歲打工仔發文大呻，指公司逼使他轉為自僱人士，將失去勞保兼收入大減，故決定辭職，但感到前路茫茫。示意圖。(《電車男》劇照）

樓主在親子王國討論區以「今個月剛踏入28歲，前途感到迷惘」為題發帖，提到自己28歲，2014年考DSE只獲得6分，中學畢業後頹廢待在家中整整1年，後來經朋友介紹到地產公司任職文員，至今已達8年。

可是，今年初公司生意轉差，迫使他轉做半職，大約4個月後再更改合約，降職兼變為自僱人士，且不再願意提供勞工保險，加上收入低車費開支大，所以在親友鼓勵下他決定辭職，本月完結後離職。

樓主其後補充，稱最初月薪1萬元，去年加薪至1.32萬元，但今年2月開始公司迫他每個月放10多天無薪假，月薪下調至9,000多元，接着3月份更安排他半天工作，因此近月收入只有6,600元。公司聲稱日後有機會恢復原狀，後來堅稱他只可以工作半天，更要求他重新簽約，職位亦由文員改為辦公室助理，而且是自顧人士，使他抱怨道「環境差都唔使去到咁，無功都有勞」。

樓主坦言自己多年來從未正式求職，對現今市場環境一無所知，擔心學歷低無人願意聘請他，慨嘆不能找文職就只好認命當苦力。

樓主擔心自己學歷差無人願意聘請，希望能繼續做文職工作。（示意圖 /《電車男》劇照）

不少網民留言鼓勵樓主繼續進修，「辛苦幾年進修吓會好唔同，加油」、「知識能夠改變命運」、「咁後生唔使擔心（無工作）」，有網民則認為現在是難得機會讓他重新規劃自己的事業，認為他可以先訂立目標了解想從事的工作範疇，再安排進修，勉勵指「有志者事竟成，從新開始他朝亦可以成為成功人士」。

不過，有網民直指樓主成績差無謂浪費時間進修，「不要再讀！當年的分數反映你的興趣不在讀書」、「你讀不到書點做文職呀」、「8年你都唔增值邊個幫到你」，質疑他不思進取才墮入事業低谷，建議他嘗試轉投技術性工種，「保安，物流，倉務…總有一行啱你」。

（親子王國）