薯仔炆雞飯！上菜驚見「這東西」　網民爆笑力撐：有薯又有雞！

這是創意料理還是過於求其？有網民發帖指到佐敦某餐廳點了薯仔炆雞飯，結果上桌時才發現，餐廳竟用波浪薯條取代薯仔入饌，「薯條炆雞」的畫面簡直令人哭笑不得！他於是拍下照片與網民分享「2024最佳美食」，而網民也爆笑指餐廳「無錯」，「有薯仔又有雞」、「薯條都係用薯仔做」；但亦有網民覺得不妥，「懶到連薯仔都唔切」、「好過分，好求其！」。



有網民發帖指到佐敦某餐廳點了薯仔炆雞飯，結果發現餐廳竟用波浪薯條取代薯仔入饌。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳相關食物照片，並表示當日與女友到佐敦某茶餐廳用餐，女友點了個薯仔炆雞飯，然而上菜後卻發現薯仔並非平日常見的塊狀，而是波浪薯條。從照片可見，薯條與雞件被醬汁包裹，而樓主就在照片中寫上「薯仔炆雞？我X？」。

樓主在留言區回應網民查詢時指見到「薯條炆雞」時感到十分好笑，「好少食薯仔炆雞，所以都幾新奇」，而女友當日也向餐廳請求要些茄汁點薯條食，2人並無不滿，只是與網民開心分享，「大家開心下，2024最佳美食」。

照片引起網民熱議，不少網民直呼「爆笑」，「唔好意思我真係笑咗」、「創意料理啊」，更有人力撐餐廳「無錯」，「你又唔可以話佢錯喎！有薯仔又有雞」、「薯條都係用薯仔做，商品說明條例都告唔到佢」、「佢冇錯喎，薯仔唔一定一嚿嚿，可以一條條，再嘈下次畀麥樂雞你」。

然而，有部份網民卻對餐廳的處理手法感到不滿，批評餐廳「太懶、太求其」，「懶到連薯仔都唔切，直接用急凍品」、「好過分，好求其！」、「擺明係茶餐賣剩啲薯條嚟啦」。

（Facebook）