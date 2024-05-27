$55雜扒飯無扒？旺角茶記這4種食材叫「雜扒」　網民震驚：報海關

雜扒飯竟然任何扒都沒有？有食客近日於網上發文，大呻在旺角某餐廳點了標價55元的雜扒飯，不過上桌後卻發現只有腸仔、火腿、午餐肉、雞翼，不滿怒稱「咁叫雜扒飯？你無X嘢吓話？」。有網民認為餐廳根本是「賺到盡」，「求其撈埋一碟嘅『雜耍飯』」、「錢都唔畀，叫佢報警順便報埋海關」，同時感嘆香港飲食業每況愈下，「唔好呻你哋無生意，自己爭取返嚟」。



有港男點了標價55元的雜扒飯，碟上卻連1件扒都沒有，故不滿發文公審。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，指日前光顧旺角某間茶餐廳，點叫標價55元的雜扒飯，上桌後卻怒稱「咁叫雜扒飯？你無X嘢吓話？」。如照片所示，樓主點叫的雜扒飯只有1條腸仔、2片火腿、1塊午餐肉，以及疑似1隻雞全翼，並配以燴汁，不過雜扒飯的主角「扒」卻未見蹤影，故令其極為不滿。

帖文一出隨即引來網民嘩然，「同我細個嗰陣啲雜扒餐相差咁遠嘅」、「起碼有1塊牛扒、豬扒或雞扒，咁先可以叫『合格』嘅雜扒飯」、「宜家出品真係無皇管」、「唔好呻你哋無生意，自己爭取返嚟」。

有人覺得餐廳「賺到盡」，「樓主相中的應叫火腿腸仔午餐肉飯」、「求其撈埋一碟嘅『雜耍飯』」、「如果（餐牌）無寫係咁真係好差喎」、「違反商品說明條例」、「錢都唔畀，叫佢報警順便報埋海關」；亦有留言覺得餐牌既然沒有列明包含餸菜，並不符合商品與實際不符情況，「即使報海關亦告唔入，因間間公司配方唔同」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）