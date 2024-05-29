紅的駛入元朗行人隧道！司機被鬧爆咁解釋　網民震驚：點揸到上去

的士服務質素常遭人詬病。有元朗街坊在社交平台發布影片，分享有的士司機竟連人帶車駛入行人隧道，樓主當場責罵該司機，「呢度行人隧道，X你老X！」，司機亦隨即道歉，表示「唔識路」，「個App帶路，對唔住放過我啦！」。樓主將與司機的對話情況拍下，放上網公審。

影片引來網民熱議，有人認為十分離譜，「唔識路唔緊要，停牌+檢控！」、「行人隧道揸車又係過分得滯」；也有人體諒司機年紀大，「紅的唔識屯門路，伯伯老啦，臨場應付力低，不如幫佢安全離開喇」。



有的士竟連人帶車駛入行人隧道，網民見狀當場責罵該司機。（影片截圖）

有元朗街坊早前在社交平台發布影片，題為「優質服務！！」。從這段37秒影片可見，當時是夜晚，該架的士正停在元朗區某個行人隧道前的行人路上，樓主指「呢度行人隧道，X你老X……呢度元朗你知架嘛」。司機不斷道歉，「我唔識路……對唔住對唔住，係我錯！」，樓主仍不罷休繼續狂鬧，「你知呢度出唔X到去㗎嘛」、「你咁大個人有考牌㗎嘛，你有的士牌㗎嘛 ，呢度行人隧道你知㗎嘛」。

司機在車內不斷求饒「對唔住！放過我啦，真係唔知，個App帶路」，樓主再回應「你下次入元朗你小心啲，你走，唔X想同你講嘢」，司機關上車窗，影片便結束。

影片隨即在網上被瘋傳，引來不少網民熱議，有人認為司機的行為十分離譜，「唔識路都無可能揸到入去啦」、 「呢啲一定要舉報，如果佢入咗行人隧道撞到人咁點？」、「唔識路唔緊要，停牌+檢控！」、「嘩！咁我咪可以大條道理行入海底隧道過海」。

有人體諒司機年紀大，「紅的唔識屯門路，伯伯老啦，臨場應付力低，不如幫佢安全離開喇」。但有人認為年紀不是犯錯理由，「老係老，但老司機更加應該知道唔可以揸入行人隧道」、「根本就係博大霧亂咁嚟」。不過，有人認為樓主鬧人亦不對，「拍片嗰個真係好X街，行錯路唔係代表可以任你X」。