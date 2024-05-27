內地男坐港鐵頭等無加錢罰$1000！求情指：第1次　職員1句KO照罰

乘搭港鐵東鐵線頭等車廂必須付雙倍車資，否則會被罰款1,000元！內地社交平台小紅書流傳1段影片，見到東鐵線頭等車廂有內地男乘客，被港鐵職員發現沒有付足車資，當場「斷正」。他求情指自己第1次坐東鐵頭等車廂，問「可以補票嗎？」，惟職員明言「不能」，又指示車卡已寫明是頭等。最終職員把內地客帶離車廂。根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票而乘坐頭等，須繳交1,000港元附加費。

事件引來網民熱議，有網民批評該內地客藉囗多多，「博懵，諸多藉囗」、「得啦，罰錢之後，你就識㗎啦」；但也有網民認為香港作為「好客之都」，是否有其他更好處理方法，「我覺得如果是遊客，會否有其他處理方法呢？」。



內地社交平台小紅書流傳1段影片，見到東鐵線頭等車廂有內地客，被港鐵職員發現沒有付足車資，求情想補票了事。（小紅書影片截圖）

小紅書流傳影片長32秒，未有說明拍攝日期。影片見到，數名港鐵職員正在東鐵頭等車廂查票，發現1名操普通話的男乘客，未有支付頭等車廂車資。

男乘客隨即求情指「我第1次坐，不知道（要付頭等車廂車資）」，又問職員「可以補票嗎？」。職員斬釘截鐵表示「不能補」，又指着男乘客身旁上方的標示說已寫明是頭等車廂。這時有其他乘客揶揄，「那麼大的字，看不到啊？罰款啦」。

影片最後見到男乘客跟着港鐵職員走到車門位置，相信是要在下1個站離開車廂。

事件引來網民熱議，有網民批評該內地客是想「博懵」。（小紅書影片截圖）

事件引來網民熱議，有網民批評該內地客是想「博懵」，「諸多藉囗」、「得啦，罰錢之後，你就識㗎啦」、「和諧號都有一二等，唔好扮傻」、「搭飛機詐唔知上頭等都見過」。但也有網民認為香港作為「好客之都」，是否有其他更好處理方法，「我覺得如果是遊客，會否有其他處理方法呢？」。

根據港鐵網站，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通而乘坐頭等，必須繳交附加費，費用為1,000港元。