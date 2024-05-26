港鐵羅湖站罵戰！職員：唔好講粗口　老翁突瞓低　目擊者：自己跌

發生衝突時最重要保持冷靜！網上流傳1條影片，顯示港鐵羅湖站有1名老翁被數名港鐵職員截住，雙方正在爭執且表現激動，當中1名女職員多次向老翁強調「唔好講粗口」，老翁反駁期間，突然彎膝，繼而向後躺地上，其後身體輕微轉動移動改變姿勢。影片聽到現場有人指老翁是「自己跌」，但未有交代後續發展。



網民看片後紛紛質疑片中老翁「假摔」、「罵完人，自己再躺下是什麼玩法」，但亦有人認為不宜妄下判斷，因老翁當時表現激動，亦有可能是病發或其他原因，「始終老人家跌親係可大可小」。



老翁和數名港鐵職員正在爆發激烈口角，附例特檢隊在場戒備。（抖音影片截圖）

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網上流傳的影片長約20秒，被上載至抖音，上載者表示現場是港鐵羅湖站，片中可見涉事老翁戴着綠色帽子，身穿藍色上衣和綠色長褲，而且孭起背囊和環保袋，旁邊地下打橫擺放1條帆布狀的長條物件，長達近乎達到成年人的高度，相信屬老翁所有。

只見老翁和數名港鐵職員正在爆發激烈口角，附例特檢隊在場戒備，但未知雙方爭執原因，不排除老翁當時正被截查。只見女職員多次提醒老翁「唔好講粗口」，老翁正想反駁之際，突然彎膝向後躺在地上，後來身體稍微轉動改變姿勢。現場有數把女聲，指老翁「自己跌」、「詐死呀」、「得好樣衰」，而其他人立即散開，讓老翁呼吸新鮮空氣。只見現場有其他乘客駐足觀望，不過到影片結束時，仍未知事件的後續發展。

許多網民看完影片後都質疑老翁假裝跌倒，不過亦有人指不應妄下結論，擔心老翁因太過激動而病發，而且長者跌落地後果可以好嚴重，「唔一定係假跌，如果真係病發應該好嚴重」。

（抖音）