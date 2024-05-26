港鐵罵戰！頭等大媽狂鬧後生仔4分鐘　斥伸腳佔位　網民：鬧得好

乘搭港鐵要互諒互讓，否則隨時爆發衝突。本港網絡流傳1段影片，見到港鐵東鐵線頭等車廂內，有1名大媽與後生仔疑因伸腳碰撞問題爭執，其間大媽連珠炮發責罵後生仔超過4分鐘，批評後生仔無道理，「你知唔知道你好醜啊，隻腳伸去人哋嗰度，仲叫人哋拎開啲嘢啊」，後生仔反斥大媽「影衰女人」、「黐線」。大媽一直責罵後生仔，直至影片最後坐在旁邊的大叔讓座離開，大媽亦跟着離座，結束事件。

影片引來網民熱議，大部份人都批評該後生仔行為自私，讚大媽「鬧得好」，「阿姨已經好有禮貌」、「支持呢位阿姐」、「阻到人仲大條道理」、「影衰晒啲後生仔」。



本港網絡流傳1段影片，見到港鐵東鐵線頭等車廂內，有1名大媽與後生仔疑因伸腳碰撞問題爭執。（影片截圖）

網上流傳影片長4分30秒，未有提及拍攝時間。影片見到，港鐵東鐵線頭等車廂內對頭座位上，1名後生仔把行李放在腳前，佔了座位間通道逾半空間，而坐在對面大媽正大聲責罵後生仔，「點解要我縮開（腳）啊？你隻腳唔伸埋嚟我點會砸到你啊？（你）頂住（我）個膝頭哥」、「你有行李你應該自己去處理你嘅行李啊嘛，點解要佔人哋個位呢？係咪啊？你用下道理啦！我以為你唔識講廣東話啊，原來你咁叻仔啊，oh my god」，相信是後生仔要求大媽「縮腳讓開」觸發事件。

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大媽又說「唔好話人哋成日香港人蝦你哋啦，你哋要用下個腦，諗下嗰啲條件規矩」。後生仔則強調自己「我香港人嚟㗎」，大媽即指「我唔理你咩人啊，呢啲事情好小事啊，你做咩要我拎開啲嘢啊？你隻腳伸去人哋嗰度叫人哋拎開啲嘢？你伸去人哋屋企啊隻腳啊，然後你叫人哋搬啊，傻佬」。後生仔反駁「如果隻腳早過人哋搬入去，以前十幾年擺埋嗰度，妳仲要人哋搬啊？」。

大媽聽罷建議一同下車「講道理」，惟後生仔拒絕，「妳落去講啦，我繼續喺車上面」。大媽於是繼續「教導」，「你知唔知道你好醜啊，隻腳伸去人哋嗰度，仲叫人哋拎開啲嘢啊。我真係話畀你聽啊，你真係係咪讀緊書㗎，如果讀緊書，你返去問下你嗰啲先生」。

2人爭執期間，坐在後生仔旁邊的男乘客疑無法忍受聲浪離開。不過2人未有停下，繼續罵戰。後生仔表示，「咁小事妳都要咁大聲」，大媽回擊「我梗係要大聲啦，你唔係講咩影話『我影衰啲女人』啊，我都唔會咁樣話畀你聽啊」。之後大媽要求其他乘客「評評理」，「各位，我自己坐自己個位自己擺自己個嘢，人哋頂住我仲要我拎開啲嘢，啱唔啱啊？」。

大媽與後生仔疑因伸腳碰撞問題爭執，其間大媽連珠炮發責罵後生仔超過4分鐘，批評後生仔無道理。（影片截圖）

後生仔指「人哋成車都嫌你煩啊，黐線」，大媽則反嗆「嫌我煩，定嫌你啲細路哥冇禮貌冇道理啊，道理都唔識講你點讀書啊」。後生仔回應「你嫌我煩你落車囉」，大媽霸氣回擊「我就係唔識你我先要鬧你啊，如果我識你，我冚你兩巴啦，細路哥唉」。

大媽責罵後生仔至少4分鐘後，坐在旁邊的大叔站起，想讓座大媽以「打圓場」，大媽亦順意轉位，邊繼續批評「我坐邊度都唔緊要啊，阿叔，不過嗰啲細路仔啊，真係蠢成咁樣㗎」。影片最後，大媽離開，後生仔坐在座位上看手機，未有再理會大媽。

影片引來網民熱議，大部份都批評該後生仔行為自私，讚大媽「鬧得好」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，大部份都批評該後生仔行為自私，讚大媽「鬧得好」，「阿姨已經好有禮貌」、「啊姐鬧得十分之好」、「支持呢位阿姐」、「阻到人仲大條道理」、「小朋友講咁多句，無一句有point」、「影衰後生仔」、「好心條仔X咗咪講句sorry囉，成隻巨嬰咁」、「繼巴士亞叔教仔系列又一佳作」。不過也有網民認為大媽即使有理，也毋須太激動，「手指指，啱又如何」、「隔籬嗰個都驚咗佢」。