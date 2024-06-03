街頭活春宮？女生醉倒地上　白衣男手伸褲內狂摸　警放行原因曝光

女子醉倒街頭，男子疑乘機「執屍」性侵？台灣台北市早前疑上演街頭活春宮事件，1名女子醉酒後倒在商場外，其後1名白衣男上前，竟壓在女子身上，伸手進她褲內狂摸，公然猥褻。白衣男的行為被途人拍下，亦有人上前制止白衣男的行為。警方其後接報到場，白衣男與醉酒女聲稱是朋友關係，女方不願提告，故讓2人自行離去。



惟事發現場的照片和影片在網上瘋傳後，雖然女方仍未有提告，但警方從網上影片資料，確認白衣男已觸犯公然猥褻罪嫌，其後將男子拘捕。



台灣台北市早前疑上演街頭活春宮事件，1名女子醉酒後倒在商場外，其後1名白衣男上前，竟壓在女子身上，伸手進她褲內狂摸。（Dcard討論區圖片）

事發於5月23日晚上，台北市東區街頭上演疑似「活春宮」場面，1名女子於捷運站出口商場外，因酒醉躺在地上，1名白衣男子則壓在女子身上，疑似想對「執屍」性侵，公然將手伸進女生褲內有所動作。有途人經過拍下過程，並即時報警處理，亦有其他人上前制止白衣男動作。

白衣男站起來後，拿出手機反拍途人，聲稱與醉酒女屬朋友。（Dcard討論區圖片）

白衣男站起來後，拿出手機反拍途人，聲稱與醉酒女屬朋友，向途人表示知道其用意，謝謝對方見義勇為。警員到場後，白衣男與醉酒女均供稱互相認識，屬朋友關係，醉酒女無意作出提告，警方讓2人自行離去。有目擊事件的民眾事後在Dcard討論區發帖，質疑為何警方不立即將白衣男帶返警署調查，「警察最後處理方式是讓男生送她回去，警察甚至看過影片，我很難過，我回家路上崩潰一直在哭」，故認為警方有疏忽之嫌。

當地警方作出回應，指當時已詢問白衣男、醉酒女及同行友人，各方都表示互相認識，醉酒女無打算提告；警方事後亦有再次致電詢問，醉酒女仍選擇不提告。不過，警方事後根據網上流傳的照片和影片資料，認為白衣男涉當街猥褻，依公然猥褻罪將他拘捕，而白衣男的身份亦隨之曝光，被指是樂團的結他手。

事發地點，台北東區忠孝復興捷運站4號出口外。（Google Maps截圖）

相關影片在網上流傳，拍攝者表示「當時拍下這可惡的行徑，本只是單純想救女生並阻止這行為好讓女生有個證據，沒想到已經在threads發酵了」。大部份網民均表示事件很惡心，看後感不舒服，「就算朋友也不能在路上做這些吧，女生還酒醉」、「超噁，就算是朋友，也不該這樣」、「直接在大馬路上發情是什麼牲畜的行為」。

（綜合）