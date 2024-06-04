執貝殼罰天價！單親媽沙灘執72隻貝殼　被罰近70萬元　竟是這生物

沙灘執下貝殼竟被罰天價？美國加州1名單親媽媽與5名孩子去旅行時，在當地著名沙灘執「貝殼」，竟被當局開出8萬8,993美元（約69.4萬港元）罰單！原因他們撿走的是當地獨有的1種「蛤」類，而不是普通貝殼。事件令全家的歡樂之旅全毀，幸好經訴訟辯解後，罰款金額被大幅調低至500美元（約3,900港元），而單親媽直言這次旅行實在難忘，而孩子亦學懂分辯貝殼與蛤有何分別！



單親媽媽夏洛特與5名孩子旅行時，在沙灘誤執「貝殼」後被當局重罰近9萬美元，因他們撿的是當地獨有的墨西哥三角文蛤。（影片截圖）

綜合外媒報道，美國加州的單親媽媽夏洛特（Charlotte Russ）於去年底帶同5名孩子，到當地著名沙灘皮斯摩海灘（Pismo Beach）旅行，其間撿了一些貝殼打算留作紀念品。豈料，夏洛特一行人被正在巡邏的加州魚類和野生動物部官員（California Department of Fish and Wildlife）當場截住。

墨西哥三角文蛤（Tivela stultorum）是該沙灘的獨有品種，單親媽夏洛特因在無合法執照下非法採集約72隻蛤，被當局重罰約8.9萬美元。（影片截圖）

當局指，夏洛特一家所撿取的不是普通的貝殼類，而是當地獨有的墨西哥三角文蛤（Tivela stultorum），夏洛特因在無合法執照下非法採集約72隻蛤，被當局重罰約8.9萬美元。夏洛特憶述，事件令她非常震驚及沮喪，亦毀了他們的行程。

幸好經過申訴後，加州聖路易地方法院作出最終裁定，將罰款大幅調低至500美元。夏洛特表示，事件讓她和孩子們認識了一些野生動物法規，現在知道在沙灘上不要碰任何東西，並指今次經歷是寶貴教訓。

資料顯示，相關部門於2023年已發出58張非法採集墨西哥三角文蛤的罰單，又1解釋立例是為了保護這種當地獨有的蜆類能繁衍後代，因牠們要待成長至約11.4厘米才能開始產卵。

（綜合）