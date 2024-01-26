內地客誤入東鐵頭等車廂　小紅書發帖呻慘被罰$1000　網民不同情

港鐵東鐵線設有頭等車廂，乘客需要支付更多車費才能進入車廂享用服務。有內地男子在小紅書用大呻，有內地朋友沒有八達通，乘搭東鐵線時誤入頭等車廂，最終被查票罰款1,000港元，形容「震驚」、「讓人肉痛」。惟網民卻不同情，留言指「別人寫的清清楚楚的」、「車上有明顯告示，中英雙語，入門處都有說明。 以為人家不檢查，故意的」。



網民指「「人家上面明碼標價寫着，英文以及中文繁體和簡體都寫出來了，這是誤入還是故意的，還不好說」」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，其內地朋友本身沒有八達處，乘搭東鐵線期間誤入頭等車廂，，職員隨後查票，發現其朋友沒有支付頭等額外費用，於是作出罰款，盛惠1,000元，樓主形容「震驚」、「讓人肉痛」。

不過網民卻不表同情，紛紛留言指「別人寫的清清楚楚的」、「車上有明顯告示，中英雙語，入門處都有說明。 以為人家不檢查，故意的」、「「不知者不是不罪」」、「人家上面明碼標價寫着，英文以及中文繁體和簡體都寫出來了，這是誤入還是故意的，還不好說」、「都發現是頭等了，還要不刷卡進去」、「不存在誤入的吧，長得完全不一樣，有門可以出去」。

如果乘客沒有支付費用而使用頭等車廂服務，必須繳交附加費，費用為港幣1,000元。（資料圖片）

根據港鐵網站，頭等車廂不設補票，乘客遇上檢票員查票時， 請出示有效頭等單程票或已取得頭等確認的八達通 ，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通而乘坐頭等車廂，必須繳交附加費，費用為港幣1,000元。

普通等車廂通往頭等車廂的通道已經上鎖，乘客如欲由普通等前往頭等車廂，請在通道旁的頭等核准器使用八達通登記乘坐頭等，分段車程亦須繳付頭等車費全費。

（小紅書）