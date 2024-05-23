路上奇觀？私家車車頭泵把被遺留路中心　網民笑爆：阿婆甩假牙咁

車頭泵把竟然被遺棄在路中心？網上群組流傳1張圖片，顯示有私家車車頭泵把，被遺留在通往紅隧的馬路中心，貼圖者因而詢問「邊個跌咗嘢」。有網民笑指私家車其實是「隱形戰車」，「隱形斗篷未遮好」、「跌咗過易通行唔使錢」；又有人留意到附近停車場的戶外廣告牌，笑稱車主「可能趕着去家居博覽」。



有本田私家車的車頭泵把，離奇被遺留在馬路中心。（FB「馬路的事討論區」圖片）

樓主周二（5月21日）在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，上傳2張圖片，詢問「邊個跌咗嘢」。如圖片所示，地點為紅磡海底隧道近理工大學對出位置，有1輛本田（Honda）私家車的白色車頭泵把，被遺留在馬路中心，而周遭未見有車主或涉事私家車在旁，離奇一幕引來網民關注。

有網民留意到附近的戶外廣告牌，笑稱車主「可能趕着去家居博覽」。 （FB「馬路的事討論區」圖片）

有網民笑稱是「隱形戰車」，「隱形斗篷未遮好」、「跌咗過易通行唔使錢」、「咁搞笑……撞咗定咩呀」、「唔知點解覺得好有靈異照片Feel，又好有喜感」、「阿婆甩假牙咁」、「又甩得幾公（工）整喎」、「無玩過Mario kart（瑪利歐賽車）咩？放蕉一樣」。有人留意到附近停車場的戶外廣告牌，笑稱車主「可能趕着去家居博覽」。不過亦有留言猜測「好大機會係拖車跌咗嘢」。

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