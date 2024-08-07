長期咳嗽、離奇發燒！10大罹癌徵兆要小心　戒除4大陋習遠離癌魔

根據香鑿醫管局「2021年香港癌症統計」，2021年本港癌症新增個案達38,462宗，即平均每日有105人確診；而過去10年，本港癌症死亡人數平均按年增長1.3%。癌症是現代人頭號殺手，愈早發現治癒率愈高，病人存活時間亦愈長，故如果身體出現不尋常徵兆，就要及早求醫！



台灣國民健康署早前列出了10個罹癌警號，建議民眾如有疑慮，切勿諱疾忌醫，應即到醫院檢查。該部門的官方頻道亦建議戒除4種生活陋習，以減低患癌風險，以下一一話你知！



癌症若早期發現或治療，有效提高癌症治療的效果，增加癌症存活率。（《和我老公結婚吧》劇照）

台灣國民健康署早前公布統計數據，指當地癌症已連續41年成為十大死因之首，佔每年總死亡人數約三成。署方續指，大眾若發現身體出現異常，或是患癌先兆，故需前往醫院接受檢查，有效及早發現癌症並接受相關治療。

署方建議，大眾應定期作癌症篩查，有效及早發現癌症，並作相應治療。（Getty Images）

台灣國民健康署署長吳昭軍表示，若身體在不明原因下，出現以下10個異常狀況，就可能是患上癌症徵兆。

患癌的10個徵兆：

1）大小二便習慣有異常，如：出現血便、血尿等

2）傷口或潰瘍，出現久不癒合情況

3）無故有異常出血或分泌物出現

4）觸摸身體時，感到有腫塊

5）吞嚥困難，或經常出現消化不良

6）身體上的痣或疣，出現明顯變化

7）長期咳嗽不癒，或聲音突然無故沙啞

8）身體特定部位持續疼痛，且未見有改善

9）在未有特意節食或運動的狀態下，體重突然銳減輕，如兩周內突然減少2公斤

10）出現原因不明的發燒及倦怠感



吳署長續指，定期接受癌症篩查有其重要性，若早期發現或治療，有效提高癌症治療的效果，增加癌症存活率。他建議大眾，特別高齡、高風險族群、有家族病史的人士，應定期作篩查。

長期咳嗽不癒，或聲音突然無故沙啞，是身體發出警號的先兆。（資料圖片）

此外，署方表示，根據世界衛生組織資料，有三成至五成的癌症是可以預防的，若遠離遠離生活上4種陋習，養成良好生活習慣，以有效地預防癌症。

生活上的4種陋習：

1）香煙，無論一手、二手煙都會致癌，建議煙民應當及早戒煙。

2）酒類，生活上應當拒絕過量飲酒。

3）不健康飲食，應建立均衡飲食，攝取足夠蔬果，減少食用加工製食品。

4）缺乏運動，應建立良好規律運動習慣，保持身心健康。



台灣衛生福利部國民健康署署長吳昭軍。（台灣衛生福利部國民健康署圖片）

（綜合）