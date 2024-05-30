坐輪椅長者遭歧視？食客指侍應嫌影響生意　網民：他朝君體也相同

公然歧視殘疾人士？日前有食客公審上環某冰室，指帶同需要坐輪椅的長者到店內用餐時，他們一行5人選擇坐於較為寬闊4人卡座，輪椅長者則坐於卡座外邊，之後有侍應上前不滿指輪椅擺放位置會阻礙其他客人出入。惟當他們移位至別處時，該侍應仍稱「坐嗰度都唔得，又係阻住通道出入」，同行外傭亦聽到有員工竊竊私語指他們影響做生意，故發文怒批「如果你哋XX冰室唔歡迎傷殘人士或者輪椅使用者，應該貼張大啲紙喺門口寫住『不歡迎傷殘人士老人及輪椅使用者入這餐廳幫襯』……因為我哋冰室歧視傷殘人士老人家及輪椅使用者！」，引來網民關注。



有食客攜同坐輪椅長者到上環某冰室用餐，疑遭侍應歧視，稱阻礙出入影響生意。FB「飲食黑店大全 (全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

「就算服務差我都好少會網上投訴，但今次我不能夠不話畀大家知這間冰室的惡行」。事主在facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」交代事件經過，指事發當日攜同1名傷殘、需要坐輪椅長者，連同幾名外傭光顧上環某冰室。他進入冰室時，看見門口位置有1張能容納共4人卡座，雖然枱面擺放「留位」2字膠牌，不過因為沒有其他食客，加上該處空間較為寬闊，而收銀員亦表示可以就坐，所以便選擇那張卡座，輪椅長者則坐於卡座外邊。

樓主表示他們坐下後，1位長髮並帶有鄉音的侍應上前，不滿地指輪椅擺放位置會阻礙其他客人出入，另1位侍應就示意他們可以坐進餐廳較入座位，然而移位後長髮侍應仍指「坐嗰度都唔得，又係阻住通道出入」。樓主不滿質問對方「你係咪唔想做我哋生意？」，未獲回應，之後同行外傭亦勸籲樓主離開，事關她稱聽到該長髮侍應和餐廳其他員工、收銀員呻苦，指責樓主一行人影響他們做生意。

樓主一行人移位後，長髮侍應仍指「坐嗰度都唔得，又係阻住通道出入」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主之後決定離開餐廳，事後仍對此感不忿，怒斥「如果你哋XX冰室唔歡迎傷殘人士或者輪椅使用者，應該貼張大啲紙喺門口寫住『不歡迎傷殘人士老人及輪椅使用者入這餐廳幫襯』」，並挖苦對方「因為我哋冰室歧視傷殘人士老人家及輪椅使用者！」。

有網民譴責該「趕客」侍應，「他朝君體也相同」。（《淪落人》劇照）

帖文引來網民譴責該「趕客」侍應，「他朝君體也相同」、「鄉音無問題，最緊要人品禮貌」、「呢單嘢可以去平機會投訴，其實好多公司嘅管理層應該正視問題，唔好得過且過」、「好在無喺嗰到食，真係食到一肚氣」、「畀我一定當面大聲X呢位鄉音阿姐」，但亦有人覺得「多一事不如小一事」，「有老人家喺度，唔適宜搞咁多嘢，搞到佢更加唔開心，情何以堪呢」。

有人則覺得樓主攜同輪椅人士出入，亦應顧及他人感受，「我媽咪都係坐輪椅，我哋出街食飯都會扶佢坐喺張櫈度，摺埋輪椅放埋一邊。餐廳通道通常都好窄，如果成張輪椅放在路中間會阻住人之餘，其實都好危險」。樓主回覆指，「因為我屋企人下半身郁唔到企唔到起身，所以佢只可以坐輪椅。我哋已入去一個位無阻到通道，但係嗰阿姐都仲同其餘啲阿姐講，話我哋阻住晒」。

（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」）