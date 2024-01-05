父母揹BB「三文治」式坐電單車！網民狠批危險：黐X線　涉犯2宗罪

生仔要考牌系列！網上近日流傳疑似一家三口同乘電單車的出行的照片，只見男子負責駕駛電單車，後座女子則使用嬰兒揹帶將嬰兒綁在身前，2名成人與嬰兒成「三文治」去乘坐電單車，雖然2名成皆有配戴頭盔，但危險舉動則引來網民狠批危險，「黐X線」、「攞個生命嚟較飛」，更指涉事司機已經違法，可能涉及２宗罪，包括超載及違法載不足8歲的兒童乘客。



男子負責駕駛電單車，後座女子則使用嬰兒揹帶將嬰兒綁在身前，2名成人與嬰兒成「三文治」去乘坐電單車，網民斥情況危險。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發布短片，質疑「手抱B坐26（電單車）？」。片段所示，片主當時從私家車內的副駕位置拍攝車外情況，1輛電單車從其左方駛至，男子負責駕駛，女子坐於電單車尾，2人中間竟然有1名需手抱的嬰兒，形成「三文治」狀況。女子雖然有用嬰兒揹帶抱緊嬰兒，2名成人亦有配戴頭盔，但若然發生意外，夾在中間的嬰兒恐怕未有足夠保護。

片段曝光引來網民批評危險，「黐X線」、「1823…救佢一命」、「攞個生命嚟較飛」、「有乜車禍唔好搵人賴就得」、「出事先後悔」。不過亦有留言反指樓主多事，「咁X賤格嘅！咁都要隊X人」、「使唔使咁鬼祟，你咁緊張直頭叫個乘客同BB落車」，卻被其他人反駁，「覺得所謂唔影響人就鐘意點都得，但人命關天」。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第53（4）規定，在道路上的電單車的司機，不得在其電單車運載1名以上的乘客；如該電單車裝配有側車，則側車所載乘客人數，不得超過該側車固定座位數目。另外第53（6）規定電單車司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上。

任何人如沒有合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，首次被定罪可處以罰款5,000元及監禁3個月；如若第2次被定罪或隨後再次被定罪，可處以罰款1萬元以及監禁6個月。

（FB「車cam L（香港群組）」）