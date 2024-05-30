38歲男睇YouTube學製毒　半年內暴富買豪宅作煉毒中心　下場慘了

《絕命毒師》主角是化學老師，但現實中竟然看YouTube學製毒？馬來西亞警方近日搗破「一人販毒集團」，38歲印裔疑犯身兼首腦、煉毒師、包裝工及分銷，租用1所豪宅作製毒中心，行動中起獲包括逾13公斤重的海洛英磚、逾46公斤的冰毒原料等，所有毒品值逾460萬令吉（約767萬港元）。



據悉疑犯是從YouTube上學會製毒，再經由相熟毒販了解不同「配方」，今年初才在毒品市場崛起，暴富後購入豪宅及名車。雖然疑犯堅稱獨自犯案，但警方仍在追查是否有同夥，正依危險毒品法調查，一旦罪成可判死刑或終身監禁。



馬來西亞警方撿獲大批製毒工具、毒品及毒品原料。（網上圖片）

馬來西亞傳媒報道，當地有販毒集團首腦身兼俗稱「廚師」的煉毒師、包裝工提供一條龍服務。當地警方接獲線報，5月24日在檳島新港截停並拘捕正駕車的38歲疑犯，當時他車上沒有毒品，至當晚7時許，警方突擊隊在疑犯指引下進入其租住的豪宅，發現被改裝成製毒中心。

警方起獲製毒工具及大批毒品，包括42塊共13.839公斤的海洛英磚、1塊376克重，壓縮成塊的高純度海洛英等，警方相信這塊是用來大量製作海洛英毒品的原料。

疑犯供稱該處只是製毒中心，毒品會移送到峇都蠻1間公寓，作為倉庫並分拆出售，警方隨後在公寓發現45包共46.191公斤重的冰毒原料、91塊共33.763公斤重的海洛英磚、8樽無標籤的可疑化學液體等，同時撿獲6把手槍、100發子彈，正追查來源及有否涉及用於刑事案件。

警方日前召開記者會交代案情，表示疑犯今年初才活躍於毒品市場，為集團首腦，行動中撿獲毒品價值逾460萬令吉。疑犯短時間內販毒暴富，經查現持有巨額財產，並購入豪宅、4輛汽車及2輛電單車，包括寶馬名車。

警方調查認為疑犯正是煉毒師本人，過往無犯罪紀錄，驗毒結果呈陰性反應，相信他經由鄰國購入原料，再獨自進行提煉，其後將成品分銷供應本地市場。據悉，疑犯是通過YouTube學習製毒，並聯絡相熟毒販了解不同「配方」。疑犯否認有同伴，堅稱一人犯罪，警方認為他是集團首腦，會追查是否有同夥及其他資產，現正援引1952年危險毒品法調查，疑犯一旦罪成可被判死刑或終生監禁。

（綜合）