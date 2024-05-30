在台港女銀行存25萬台幣　查帳驚揭只剩5元　逾400次交易把錢提光

把錢存進銀行一定安全？未必！台灣《東森新聞》報道，當地1名姓葉香港女子，於中信銀行開設戶口，於2020年9月存進7.4萬新台幣（約1.8萬港元）後，戶口共有25萬新台幣（約6.1萬港元）。其後因疫情離台，最近因需要用錢而回台查看戶口，驚見存款被分成400多筆轉出，結餘只剩下5新台幣（約1.2港元）。葉女與銀行交涉無果，只好報警處理。中信銀行稱爭議款項需在交易後120天內提出，惟涉事戶口已超出期限，後續有司法調查，將會全力配合。



在台灣的姓葉香港女子表示於中信銀行存入25萬新台幣（約6萬港元），沒料到4年後竟發現存款只剩下5新台幣（約1.2港元）。（東森新聞影片截圖）

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據報道，該名姓葉香港女子經營餐飲業，在台灣的中信銀行開設戶口，最後一次於2020年9月存入7.4萬新台幣後，戶口內共有25萬新台幣，一直沒有動用過。

葉女其後因疫情離開台灣，最近因要替孩子交學費，想動用戶口內的款項，惟查看結餘時，驚見戶口只剩下5新台幣。她其後發現，戶口於2022年6月至2023年9月期間，出現多達400多筆交易紀錄，戶口內的錢不斷被轉出，最後只剩5新台幣。

葉女表示，原本打算待疫情後才處理該筆錢，認為「錢放在銀行肯定是很安全」，沒料到錢會被神秘轉走，她指第一天回到台灣後，便為事件四出奔走，惟銀行並沒有實質答覆，她認為自己活像人球，被銀行踢來踢去。葉女強調，自己從未利用該戶口刷卡，亦已就事件報警，惟覺得銀行沒有誠意解決問題。

葉女強調，自己從未利用該戶口刷卡，亦已就事件報警，惟覺得銀行沒有誠意解決問題。（東森新聞影片截圖）

葉女對當地記者表示，如抓不到疑犯，銀行便不用賠償，認為銀行很不負責任。中信銀行回覆台灣傳媒查詢時表示，每月都有寄信、發短訊通知存戶，惟戶口持有人沒回應，更指爭議款項需於交易後120天內提出，如今已超過限期。銀行強調如後續有司法調查，將會全力配合。

（綜合）