飲醉酒嘅人最真！8種酒後反應看穿對方真實性格　一醉即瞓代表咩

你有發現自己喝醉後會有哪些驚人之舉嗎？有的人喝醉後，會開始胡言亂語，有的東倒西吐，甚至直接睡著，其實這些行為多多少少反映出一個人的真實個性。



Youtube心理學頻道《Better Leaf好葉》就曾拍攝影片，統整出「8種酒後行為」所代表的性格，快來看看準不準吧？

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1.酒後失憶型

有的人喝酒醒來什麼都忘記了！根據心理分析，這樣的人性情古怪，有時很安靜有時又超瘋狂，他們對於工作認真有自信，對朋友忠心講義氣，在感情世界裡他們理性，但比較缺乏愛因而內心寂寞。酒後他們可能非常多話，態度誠懇，有種「酒後亂動情」的feel，但一覺醒來什麼都忘記了。

2.酒後交際型

這種人酒後能侃侃而談、思維敏捷，能夠輕鬆搞定上級，也懂得體恤下屬，在酒桌上常常有話直說。但這類人的性格較內向，平時很少說話，他們不輕易表達自己的見解，唯有在特定場合才會嶄露鋒芒。這樣的人有強烈進取心，藏有遠大抱負，也會為此而努力。

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3.酒後甜睡型

喝完酒後倒頭就睡，不會有多餘的話或行為，心理分析這種人的性格較為寬容大度，不會因為一件芝麻綠豆大的小事就與人斤斤計較，雖然容易和別人相處，但卻也較少與他人交流。他們對於現狀很滿意，但對未來卻沒有過多要求與設想，一生走得順遂，沒有遇到太多坎坷。

4.酒後愉悅型

喝掛後就打從心裡的開心，可以笑個不停、唱個不停，甚至High翻狂跳舞！心理分析這類型的人心胸開闊、性格開朗，他們有忠肝義膽、又有俠骨柔情，喜歡和別人溝通，熱愛生命，對於未來充滿信心，生活苦盡甘來。

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5.酒後鬱悶型

酒後鬱鬱寡歡，看到什麼事情都能傷心，想到什麼都能流淚。這種人心思細膩，善於察言觀色，但卻心胸狹隘，容易因為一點小事就悶悶不樂，也因為怕別人取笑而不敢與人分享，總覺得人生不如意事很多，因而產生自卑感，常常借酒澆愁，把委屈和不滿隨著眼淚一起宣洩。這種人的人生經歷坎坷，總覺得壯志未酬、心有不甘。

6.酒後傾訴型

喝醉酒後就會找個自己信得過的人大吐苦水！這種人平時性格內向，有思想、有見解，平時不太會表現自己或是評價他人，不喜歡鋒芒畢露，只要在酒精作用後才會闡述自己的觀點，這種人經歷平平，安於現狀。

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7.酒後狂躁症

他們就像一顆地雷，喝完酒後怒火中燒，看誰都不順眼，會摔碗盤、甚至出拳傷害，這類人性格內向，平常少言寡語，生活大多過得不如意。也因為自尊心強，怕別人看不起，黃湯下肚後不滿情緒有如開鍘的洪水傾瀉而出，他們覺得自己窮途末路，對未來沒信心。

8.酒後騷擾型

酒後喜歡和別人開玩笑，無論對於大人或小孩通通不放過！心理分析，這類型的人性格開朗、熱愛生活，是個典型現實主義者，願意將歡樂到處散播，平時就喜歡開開玩笑，而這類的人面對不平凡的人生道路依然一心向上。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】