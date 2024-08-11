玩轉腦朋友2阿焦｜一文看清焦慮症是什麼　2招奪回情緒主控台

【玩轉腦朋友2／阿焦／焦慮症】近期熱度最高的動畫電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）不僅霸佔了所有社群平台，更創下了12.51億美元的票房，超越《超人特工隊2》（Incredibles 2）成為彼思（Pixar）史上最賣座的動畫片。



而片中出現的各種情緒表現和細節，在網路上被廣泛地討論，像是每個角色的顏色設定、腦內不同區域的名稱，或是承接第一集的隱藏彩蛋，每個劇情安排都藏有編劇的巧思。

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其中第二集的新角色「阿焦」（Anxiety）引起許多網友討論，雖然在片中像是反派一般的角色，卻讓觀眾們產生了深深的共鳴，霸佔主控台產生的「橙色風暴」更引起熱議，快來一起看看「阿焦」是如何將人類的焦慮具象化的吧！

「我只是想保護她」 與焦慮共存才能奪回人生的主控權

主角韋莉（Riley）在進入青春期後迎來新的情緒，其中稱為「阿焦」的情緒全身橙色，頭髮亂糟糟的，在韋莉面對新環境時總是先假設了最壞的情況，不斷和原有的情緒唱反調，阻止「阿樂」（Joy）接近主控台，最後更把其他情緒鎖起來，看似像反派的「阿焦」雖然很不討喜，但卻讓許多觀眾感到深深的共鳴。

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焦慮其實是一種「憂慮的期待」，在擔心發生最糟的情況的同時，卻也設法解決各種挑戰，大家經常將焦慮視為一種需要矯正的症狀，不過焦慮何嘗不是一個防護機制，就如同電影裡阿焦所說：「我是在替未來著想。」焦慮之所以存在，是為了幫助我們應付壓力，每個情緒都是把雙面刃，丹麥哲學家齊克果（Kierkegaard）曾正面肯定「焦慮」的價值，「焦慮是當我們了解到生命並非業已被決定的適切反應。」焦慮的存在代表人類所擁有的主控權，也就是「人真正活過的標記」。

阿焦失控的「橙色風暴」為人類焦慮到極致的表現 網友：太寫實了

一段劇情是阿焦霸佔著主控台，發生了失控的「橙色風暴」，這個風暴恰恰就是當焦慮達到頂峰時會有的狀態，韋莉當時因為在場上違規被罰下場，在休息區開始過度換氣、產生心悸的時候，這時候的她，腦內正對應著阿焦瘋狂操作著主控台，快速移動到形成了一種颶風，其他情緒都被吹得無法靠近，最後阿樂奮不顧身地穿越風暴，卻看見處在風暴眼的阿焦，整個人已經定住、不能動彈，即使雙手仍在不停的操作，眼淚卻不自覺地流下來，在阿樂不斷呼喊試圖阻止她時，她才肯願意放手，許多網友在看到這段後紛紛表示感同身受：

「我在面試時也有這樣僵住過」

「眼淚滴下來的時候我也跟著哭了」

「過度換氣的部分太寫實了」。



《玩轉腦朋友2》加入四個新角色：阿尷、阿焦、阿羨與阿厭。（《玩轉腦朋友2》劇照）

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這一整段在腦內發生的「橙色風暴」具象化了人類驚慌發作時的狀態，韋莉不僅全身冒汗發熱，還有換氣急促且心悸的表現，也就是當人類感到過度焦慮時，腦內確實會產生失控的焦慮風暴，腦袋會停止運作且全身出現異常反應。

應對焦慮症兩解法 讓你找回平靜的內心

幸好在韋莉驚恐發作時，她的朋友及時呼喊並關心她，她才能夠脫離焦慮的風暴，而我們在現實生活中，也會在面對巨量的壓力時，產生超越了日常中普遍的擔憂和緊張，進而發展成焦慮症（Anxiety Disorder），嚴重時可能會有突發的恐慌發作，這些狀態會深深地影響心理狀態，而這時候就需要找到合適的方式應對，才能慢慢擺脫焦慮的壞習慣。

接地技巧＋333法則怎麼做？

在面對急性焦慮發作時，運用「接地」（Grounding）技巧和333法則是非常有效的，接地技巧在心理學上稱為「安心穩步」，心理治療師南希京指出，當人類不安時會觸發逃跑的本能，讓身體產生一種飄離地面的錯覺，而為了能夠穩定下來，要先讓身體與地板接觸，也就是讓雙腳站穩在地面上，幫助意識不要逃跑，將身體還給自己，提供身體必要的實體接觸，確保意識能夠冷靜下來。

另外一個333法則是在當焦慮來襲時，先觀察周圍後默念3樣你看見的物品，接著聆聽並識別3種不同的聲音，最後再移動3個身體部位，比如擺動手臂、旋轉手腕、輕踢雙腿，這樣的過程有助於將你的注意力從焦慮的情緒中抽離，集中於當下，讓自己從那些反復出現且無益的思想中抽身而出。

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