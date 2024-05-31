買外賣不滿員工「執漏個飯」　港男狠批缺工作能力　後續1句更衰

飲食業每日面對大量食客，偶爾出錯亦屬人之常情！不過日前有港男嬲爆發文，指到某連鎖快餐店購買外賣時，不滿負責整理外賣員工「執漏個飯」，斥責對方最基本的工作能力都沒有，更口出狂言稱「不如去拎綜援」，惹來網民圍攻。有人批評他無品，「純粹執漏個飯就要人身攻擊」、「人哋最多都係無工作能力，你連做人嘅能力都無」；亦有人質疑他自身有責任檢查外賣，「買完嘢唔檢查一次，咪一樣係能力低嘅人」。



有港男不滿買外賣時遭店員「執漏個飯」，斥對方缺乏工作能力，「不如去拎綜援」。（Dcard圖片）

「激死人」。該港男在Dcard以「唔好話我火大，你班執餐嘅連最基本嘅工作都做唔好，不如去拎綜援」為題發帖，並上傳1張照片，指日前到某連鎖快餐店購買外賣，但就不滿負責整理外賣的店員，於其外賣「執漏個飯」，斥責對方最基本的工作能力都沒有。他補充，近1個月於其他快餐店都有遇到同類事件，因而侮辱稱「最近請嘅係咪文盲」。

網民都批評樓主無品，「純粹執漏個飯就要人身攻擊」、「人哋最多都係無工作能力，你連做人嘅能力都無」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文一出隨即引來網民圍攻，「明你嬲，但學下管理情緒同尊重人先」、「勁無品，純粹執漏個飯就要人身攻擊」、「把口唔使咁臭，不滿咪投訴」、「食嗰$30快餐店嘈嘈閉，當自己食五星級米芝蓮餐廳」、「人哋最多都係無工作能力，你連做人嘅能力都無」、「情願請文盲，都唔想請你呢啲狗眼看人低嘅人」、「自己諗下，如果有日你老闆老師咁同你講，你會有咩感覺」。

有人質疑樓主自身有責任檢查外賣，「買完嘢唔檢查一次，咪一樣係能力低嘅人」、「我中四嗰年做過飲食業，做完更加明白做飲食真係好艱難，工時長人工低，但係嗰種辛苦令我好Respect（尊重）佢哋，10幾個鐘企喺度，又要去樓面應付啲客，唔係咁簡單」。樓主則回覆「佢（外賣袋）已經打咗2個結」，又反駁「第一，你收錢做嘢唔係做義工。第二，工作辛苦唔係你做唔好嘢嘅藉口。能力不足做底層工唔緊要，你連呢啲工作都做唔好，犯重大失誤係咪抵X」。

有人貼出截圖發現樓主曾編輯帖文，原先怒罵涉事員工內容更是離譜，有網民稱會舉報對方，他才修改内容。（Dcard圖片）

惟有留言覺得樓主不滿是正常，「執齊嘢係餐廳責任，買外賣都係想方便啫，執漏最尾只係麻煩自己，所以先要Check，成個風氣錯晒」。不過有人就貼出截圖，發現樓主曾編輯帖文，原先怒罵涉事員工內容更是離譜，有網民看不過眼稱會舉報對方，他才修改内容，故遭眾人譴責。

（Dcard）