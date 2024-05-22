食扒餐忘叫走汁！蒜蓉汁照淋配菜　港男不滿：似餿水　網民斥西客

明明自己下單時沒有表明要求，卻反指餐廳不對？較早前有港男到某餐廳享用早餐，點了1份雞扒套餐，不過由於他忘記向侍應要求走汁，廚房員工便直接將蒜蓉汁倒在碟上，使其他配菜都沾滿蒜蓉汁，樓主不滿直指「好似餿水咁」，又批評這樣上碟仿如浪費食材。帖文引來網民熱議，有人批評樓主是西客，「咁高要求點解唔去高級餐廳？」、「自己煮啦咁多要求」；但亦有人覺得廚房員工做事求其，「當個碟好似垃圾桶，啲食物就係垃圾咁求其掉落去」。



樓主點叫扒餐時忘記要求走汁，不滿廚房將蒜蓉汁照樣倒在配菜，直指「好似餿水咁」。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」）

該港男在facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，並附上1張照片，指平日吃扒類早餐都會要求走汁，不過日前忘記知會侍應，廚房員工便直接將蒜蓉汁倒在碟上，令碟上其他食物，如腸仔、煎蛋、粟米等都被沾滿蒜蓉汁，他無奈稱「我已經係走咗茄汁豆，唔係的話仲和味」。

如圖所示，樓主點叫1份雞扒套餐，由於他忘記要求走汁，廚房師傅便直接將蒜蓉汁倒在碟上，令雞扒以外的食材都被沾滿蒜蓉汁。樓主直斥圖中擺盤「好似餿水咁」，認為碟上仍有空位，若然可以將粟米和煎蛋放置另一邊，便不至於浪費食材。他又指出，生意差不但和服務以及食物質素有關，負責製作食物的態度都尤其重要。

許多網民指責樓主是西客，「其實咁高要求點解唔去高級餐廳？」、「若果唔係食貴價餐嘅冰室，甚至酒店餐廳，又真係無得要求人哋擺盤擺成自己嘅想法」、「人工時間都係成本，放靚啲整到好靚，但賣貴10蚊一個餐未必有人食」、「你食得特別啫，我覺得完全無問題」、「個人口味都拉埋嚟講，你自己開返間，日日落去請個廚點煮都得」、「自己煮啦咁多要求，食落肚咪又係溝埋一齊」。

但亦有人覺得相關廚房師傅做事求其，「啲汁可放一邊，唔好照頭淋，係啲廚房佬無心思細密啫」、「當個碟好似垃圾桶，啲食物就係垃圾咁求其掉落去」、「明明同一個成本同步驟可以做得好啲，偏偏係要做到好俹簁，求X其咁」。

樓主回覆指，理解每人要求都不同，有部分人更加是無要求，但就強調並非要餐廳有擺盤，亦不是要將其質素和高級餐廳作比較，只是希望食物質素能和餐廳收取的價錢掛勾，「即係所謂性價比」。

（FB「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」）