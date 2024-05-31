馬力斯風球｜天文台：3號風球至少到6am　會否掛更高風球看3因素

【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／8號風球】3號風球現正生效，至少維持至明早六時。天文台表示，按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。至於會否懸掛8號風球甚至更高風球，要視乎風力變化、移動路徑及對香港的影響。

而根據美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周五（5月31日）至周六（6月1日）馬力斯靠近華南沿岸，並在香港西邊陽江市附近登陸。

不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台表示，按照預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區。（天文台）

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本港天氣不穩，3號風球現正生效，天文台表示，按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

美國全球預報系統（GFS）最新預測，周五（5月31日）至周六（6月1日）馬力斯靠近華南沿岸，覆蓋範圍相當廣闊，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

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而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，周五（5月31日）至周六（6月1日）馬力斯靠近華南沿岸，覆蓋範圍相當廣闊，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，強度稍有不同。

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

但要注意的是，本港天氣仍然不穩，根據天文台九天天氣預報，本港將一連9天有驟雨，大家出門要注意天氣變化，帶雨傘旁身。