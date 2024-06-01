將軍澳請食飯黨？自稱台灣男指有困難「無錢開飯」　網民教咁應對

請食飯黨轉戰至將軍澳！有將軍澳街坊於網上發文，指於路上被1名操普通話男子截停，對方聲稱來自「中國台灣」，因為遇到些麻煩所以「無錢開飯」，加上朋友未能及時前來協助，希望樓主可以幫忙，但因覺得對方是騙徒，故決定公開男子外貌，希望他人能小心提防。有網民認為對方明顯是騙子，「睇佢件衫（知）咩料啦」、「咁大個人餓一晚唔會死嘅，叫佢坐埋一邊等聽日朋友嚟打救佢」，又笑稱「警局有飯食，實幫到佢條仆X」。



將軍澳有街坊被1名操普通話男子截停，對方表示遇到困難，無錢吃飯需要幫忙。（FB「將軍澳主場」圖片）

該街坊在facebook群組「將軍澳主場」上載1張照片，指他日前途經將軍澳健康院附近，被相中男子截停，對方以普通話表示自己「來自中國台灣」，又稱目前遇到麻煩，所以沒有錢吃飯，其友人則要翌日才能前來提供協助。樓主之後詢問對方有否信用卡，對方告知沒有，即使再三質問，男子仍堅稱自己是台灣人，樓主覺得對方是騙徒，故貼出其外貌，呼籲他人要小心提防。

不少網民都對相中男子說法存疑，「睇佢件衫（知）咩料啦」、「咁落後啲騙術點解仲有人用」、「咁大個人餓一晚唔會死嘅，叫佢坐埋一邊等聽日朋友嚟打救佢」、「你送他1個飯兜，叫他坐在地下，自然有人施捨」、「幫佢搵警察，會幫佢哋解決問題」、「警局有飯食，實幫到佢條仆X」。

有街坊則分享遇到同一男子經歷，「今晚都遇到佢， 話自己來自台灣、銀行卡用唔到、住前方酒店，我叫佢攞護照嚟睇，佢話留了在酒店，我話你叫餐到房食，佢話有困難。我帶到佢去大快活，隨便（點）一個餐也可，叫佢攞張酒店房卡畀我睇，佢發爛（渣）咁話唔請都可以，唔使畀你睇咁多嘢，我心諗：『咁你餓下啦』」。

（FB「將軍澳主場」）