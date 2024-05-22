請食飯黨現身馬鞍山？操普通話女子求路人贈食物　街坊認出係慣犯

請食飯黨殺入馬鞍山？日前有馬鞍山街坊於新港城商場購物，遇到1名操普通話女子要求贈予食物，他指該女子並非單獨行事，「佢同另1個同黨周圍分頭行」，其同黨疑發現被人認出後隨即快步離開，故貼出圖片提醒他人小心。有網民認出對方是慣犯，「前日中午已見佢同另一女人走埋個阿伯度」、「另1個紮住長頭髮」，又質疑「成日用呢招，有無新啲㗎」、「打扮得咁樣，塗埋口紅，想呃人都呃好啲」。



有馬鞍山街坊於新港城商場，遇到1名操普通話女子要求送贈食物。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）

樓主在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」發帖，指他於5月19日（周日）晚上約9時許在新港城商場購物，步出店舖時遇到圖中女子，他形容對方以普通話詢問可否買東西給她吃。樓主表示，相信該女子並非單獨行事，事關「佢同另1個同黨周圍分頭行」，而該同黨疑發現被他人認出後，快步離開，認為對方「應該嚟過唔少次」，故呼籲其他街坊要小心 。

有街坊指請食飯黨以往只出現在屋邨，「宜家猖狂到去商場入邊」。（資料圖片／示意圖）

有居於馬鞍山的網民表示曾遇到圖中女子，「我都遇過1次」、「前日中午已見佢同另一女人走埋個阿伯度」、「另1個紮住長頭髮」。有留言則分享遇到其他騙子經歷，「我屋企人之前喺耀安邨，試過有個男嘅問佢攞錢，（佢）直接拒絕，好彩無（被）纏住」、「有啲係孭住名牌袋，專搵啲阿叔」、「之前利安邨又有，恆安邨又有，而家猖狂到去新港城商場入邊」。

不過亦有人質疑騙徒手法陳舊，「成日用呢招，有無新啲㗎」、「話無錢叫人買嘢食，但又打扮得咁樣，塗埋口紅，想呃人都呃好啲」，並嘲笑「佢哋可以窮遊香港嘅原因」、「想呃錢叫佢返去學煲湯啦」。

（FB「馬鞍山之友 2.0」）