尖沙咀酒樓歎點心驚見死蟲！網民嚇爆：加料小籠包　事後咁處理

食物衛生不容忽視！近日有網民在尖沙咀某酒樓用餐，進食小籠包期間突然見到上面有1隻死掉的昆蟲，即場嚇了一跳！在向酒樓經理反映後，該網民又向食環署報告事件。不少網民得知事件後，都贊同食客如在餐廳進食發現異物，理應向相關部門投訴，「報食環，呢啲嘢唔可以怕」、「呢啲嘢就應該報食環啦」。



有網民在尖沙咀某酒樓用餐，進食小籠包期間突然見到上面有1隻死掉的昆蟲。（FB圖片）

該網民在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」發帖抱怨，稱日前在酒樓吃點心時在食物內發現昆蟲。樓主於20日上午11時30分左右在尖沙咀某酒樓用餐，點了許多點心，包括小籠包。不過，小籠包上卻出現死去的昆蟲。

從圖片可見，其中1隻小籠包與錫紙兜接觸面有1隻死去多時的昆蟲。樓主非常震驚，即時向酒樓經理反映衛生問題，事後也向食環署報告事件。樓主又在帖文表示「加料小籠包，我怕怕了，小朋友已經食了一整個」。

有網民看後表示恐懼，「平時我成個啪入口，見到都怕怕」，也有人支持樓主向食環署舉報，「報食環，呢啲嘢唔可以怕，亦唔可以上網吹下水就算」、「香港人心態少少嘢就放過依啲食肆，呢啲嘢就應該報食環啦，又係縱容呢啲食肆，就咁樣畀佢唔收個小籠包價錢就算了事」。

有部份網民發現樓主上傳的收據圖片中，其所點的10多樣點心中不見小籠包，質疑指「埋單都冇小籠包？」。樓主解釋，當時酒樓經理主動取消了小籠包收費，故最終收據並沒有印出小籠包。目前樓主已刪去收據照片，惟有網民已先行截圖，從收據上可見，免茶芥後，12樣餐點連同加一服務費共計662元，而印單次數顯示為「2」。

（Facebook）