食霸王餐？元朗男食$96米線餐　1動作鬼祟走人　店舖公開CCTV尋人

堂堂大男人咁鬼祟食霸王餐？近日元朗1間米線專門店公開閉路電視片段，拍到1名男子到店內點叫1碗米線、1杯飲品以及1個小食，全單合計96元。男子選擇坐於店舖門外的位置食用，用膳後竟鬼鬼祟祟往店內方向查看，後來趁無人發現之際，沒有結帳便直接離開。店舖職員只好網上「尋人」，揶揄「你係食飽唔記得買單呢？定係想走單呀？」，希望對方能前來「找數」。



有網民建議報警處理，不過網絕大部份人認為無補於事，「一百幾十點會幫你通輯佢，晒X氣」、「上次糖水嗰單都無事」；有留言就建議店舖這樣自保，「收返晒啲枱櫈入去啦」、「落單時埋埋單就最好，唔怕有乞兒」。



元朗有男子光顧米線舖，因沒付款離開被店舖公開CCTV尋人。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該米線店舖職員在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳多張照片和閉路電視片段，指事發於本周三（29日）上午約11時30分至下午12時，片中男子進店光顧，當時他坐於店舖門外的位置，點叫了1碗酸辣紅薯粉，加配豬大腸和墨魚頭，價值52元，另外加6元要了凍齋啡，以及38元的墨魚頭，全單合共96元。

店舖帳單所示，男子點叫1碗米線、1杯飲品和1個小食，全單合計共96元。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

不過，從餐廳的閉路電視畫面所見，男子原先座位是面向着閉路電視，其後他調位至對面，以背部遮擋閉路電視。男子用餐過後，轉身往店內方向查看，再次確認無人發現時，在沒有付款的情況下揚長而去。店舖職員因而揶揄「你係食飽唔記得買單呢？定係想走單呀？」，並提醒店舖有24小時錄影的閉路電視，指該顧客應該都不想驚動警方，或被公開相貌，故發文盼男子能返回「找數」。

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有網民勸籲店舖應報警處理，「你唔係信佢會返嚟埋單呀？」、「嘥氣啦，一定有心走單」，不過更多人就覺得報警都是徒勞無功，「上次糖水嗰單都無事」、「一百幾十點會幫你通緝佢，晒X氣」、「你話埋畀佢哋（警方）知個目標人物喺邊都無用，佢會話你要證明到佢係有心唔俾錢先得」、「可能已經過咗關，你去深圳收錢啦」，又笑稱「佢走得甩係佢本事」、「我憑食力走數，點解要埋單」。

有網民建議店方應這樣自保，「收返晒啲枱櫈入去啦，入面都睇唔晒，唔好話出面」、「所以落單時埋埋單就最好，唔怕有乞兒」，亦支持公開男子相貌作警惕，「講咁多托咩，整張1:1大頭相貼門口好過」、「喺舖頭度無限輪迴段CCTV，等佢做男主角啦」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）

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