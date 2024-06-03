公屋｜小紅書女首派友愛邨　1原因拒絕井字型設計　網民支持放棄

不少人輪候公屋，若獲派的單位不合心意，輪候人士難以開心。1名女子在小紅書表示，前後等了7年，近日獲派屯門友愛邨愛廉樓井字型公屋，直言以前見過井字型公屋設計，形容感到恐慌，「真係會腳都震」，日前和家人實地考察，「觀後感，全家一致退退退」。網民紛紛留言指「友愛邨挺好的，交通方便，周邊有商場有街市，而且離熱門幼稚園小學中學都近」、「不喜歡，可以等二派」、「井字通風，我也怕」。女子後來補充指自己畏高，「望落去下邊，腳軟」、「我沒話要新樓的，舊也行，就係井字樓有啲驚」。



樓主獲派公屋，卻是屯門友愛邨愛廉樓井字型公屋。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，她們一家4口輪候公屋單位，等了7年後終於有回音，首派屯門友愛邨愛廉樓單位，「開心又失落，開心的終於派樓了，失落的這個是井字樓吧」。女兒在九龍區就讀中一，如果由屯門出發，「到時返學好麻煩」，最重要的是樓主不喜歡井字型設計，「去過朋友家井字樓走廊好驚」、「覺得好沒安全感…唔敢行」。事後樓主補充指，和家人視察單位，一致決定放棄，寧願等二派，「觀後感，全家一致退退退」。

樓主和家人視察單位，一致決定放棄，寧願等二派。（小紅書圖片）

網民紛紛留言指「朋友，凡事不可能一直完美，其實住公屋也是好事，可以和家人小小慶祝，心態放寬點，開心點，心態好身體好才能活的更久」、「我首派也是井字樓，拒絕咗等緊二派」、「可以再搏下次」。

不少網民認為友愛邨是好選擇，「我想要友愛除了舊，其他配套齊全」、「屯門3寶之中友愛是最好了，大興配套冇咁好，蝴蝶太遠交通不便」，由於樓主多次表示不接受井字型單位元，網民對此感不解。樓主後來解釋自己其實畏高，「忘落去下邊，腳軟」、「我沒話要新樓的，舊也行，就係井字樓有啲驚」。

（小紅書）