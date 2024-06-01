佐敦彌敦道默劇藝人出沒？白面罩配粉紅裙　網民嚇親︰似紙紮公仔

外國不時有默劇藝人站在街頭完全不動，以博取途人打賞，而本港網上最近流傳1張照片，只見有人於晚上站在佐敦彌敦道近柯士甸道街頭，戴上白色臉罩配上粉紅色長裙，戴着長白手套的雙手像托起，面前放着1個圓桶。網民紛紛留言指其造型「似紙紮（公仔）咁恐怖」、「佢就係賣恐怖」、「最初佢係扮唔郁等人打賞，但後期就轉為會郁會笑，有時仲會同你問好」，更有人記得對方疑多年前起已在相同位置表演，「佢都幾有毅力，企左咁多年，疫情前已經見到佢，真係要讚好」。



默劇藝人站在行人路，戴上白色臉罩，雙手穿上白色長手套，身穿粉紅色長裙，身前有1個圓桶物件，相信方便途人打賞。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

照片被上載至facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，可見現場是佐敦彌敦道近柯士甸道街頭，該默劇藝人晚上站在行人路，臉上戴着白色面罩，雙手穿上白色長手套，而且穿上粉紅色長裙，身前有1個圓桶物件，相信方便途人打賞。

多名網民紛紛留言「其實幾似紙紮公仔，Cosplay一種」、「我都有見過，但係唔知佢做緊乜嘢，覺得好陰森有啲驚」、「又玩行為藝術呀」。，亦有人記得對方多年前已經在同一個地方表演，而且還有男拍檔，「筋骨、血液循環應該有勞損，算是出賣勞力吧」、「佢好犀利，風雨不改咁企」。

（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）